Piquerez adia férias no Palmeiras e segue cronograma de treinos para estar 100% em 2025

Enquanto grande parte do elenco do Palmeiras aproveita as férias após o fim da temporada, o lateral-esquerdo Piquerez ainda não parou com as atividades na Academia de Futebol. O uruguaio está em processo de transição física após se recuperar de lesão no joelho esquerdo e mira estar 100% em 2025.

Piquerez adiou suas férias para intensificar o processo de recuperação e deve seguir marcando presença no CT até o dia 23, às vésperas do Natal. O camisa 22 do Verdão não pôde ajudar o time nos últimos cinco meses no ano devido à cirurgia no joelho esquerdo. O atleta sofreu uma lesão no menisco e precisou passar por uma cirurgia, que o tirou de combate.

O uruguaio disputou seu último jogo pelo Palmeiras no dia 17 de julho. Na oportunidade, o Verdão perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dias depois, o Alviverde anunciou a lesão do atleta em decorrência de um trauma sofrido durante o jogo.

Até então, Piquerez vinha sendo titular para o técnico Abel Ferreira. Como opções para o setor, o Verdão tinha Vanderlan, formado nas categorias de base do clube, e Caio Paulista, contratado no início do ano. Este último venceu a concorrência no setor e assumiu a titularidade. Contudo, o camisa 16 oscilou, e nos dois últimos jogos do ano, quem começou o jogo foi a Cria da Academia.

Para 2025, os três brigarão pela posição. Avançando em sua recuperação, Piquerez pode estar à disposição do treinador durante o Campeonato Paulista. O Verdão estreia no Estadual no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, em casa. A reapresentação da delegação para a pré-temporada será no dia 6.

Em 2024, antes de se lesionar, o lateral de 26 anos disputou 39 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências. Piquerez chegou ao Palmeiras em 2021 e tem contrato com o clube até o fim de 2026.