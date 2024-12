Palmeiras estuda oferecer R$ 115 milhões mais dois jogadores por Paulinho

O Palmeiras estuda oferecer R$ 115 milhões e mais dois jogadores ao Atlético-MG por Paulinho, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Galo pede ao menos R$ 127 milhões pelo atacante de 24 anos. Além de se aproximar do valor, o Verdão incluiria Gabriel Menino e uma cria da base para fechar negócio.

Minha apuração é que o Palmeiras ofereceria 18 milhões de euros, o que dá R$ 115 milhões, mais o Gabriel Menino e o Patrick, capitão do sub-20.

E aí se discutiria se o Patrick iria em definitivo ou iria por empréstimo. O Patrick não está na lista dos cinco jogadores que vão subir da base do Palmeiras para o profissional neste ano.

Paulo Vinícius Coelho

Moeda de troca

PVC detalhou que a inclusão de Gabriel Menino nas tratativas por Paulinho travou outra negociação em curso no Palmeiras — com o Fluminense, pelo volante Martinelli.

O Zé Rafael e o Gabriel Menino iriam para o Fluminense, e o Martinelli viria para o Palmeiras.

O Fluminense chegou a entender que o negócio estava sacramentado, mas os dirigentes do Palmeiras telefonaram para as Laranjeiras e disseram que precisavam esperar um pouco porque o Gabriel Menino poderia ser incluído num outro negócio.

Pelo andar da apuração, o outro negócio é o Paulinho. O Gabriel Menino é uma opção para entrar no negócio do Paulinho, então congelou a negociação pelo Martinelli.

Paulo Vinícius Coelho



Assista ao vídeo:

Corinthians busca novo parceiro para contratar Pogba, diz Hernan

O Corinthians procura um novo parceiro comercial para contratar o astro francês Paul Pogba, infirmou o colunista André Hernan.

No Timão, a ideia é repetir o modelo da contratação de Memphis Depay, bancada com injeção de grana da patrocinadora master.

O pacote Pogba é mais caro que o pacote Memphis, teria que ter mais um parceiro para poder cobrir o alto salário, as luvas, essa questão financeira, para trazer um jogador que já deixou claro que jogaria no Corinthians.

André Hernan

De acordo com o colunista, o Corinthians já recebeu contato de empresas interessadas, mas vai submetê-las a uma análise de viabilidade financeira antes de fazer proposta para Pogba.

O Corinthians abre brecha para novos parceiros comerciais nessa contratação e está recebendo muitos contatos de empresas, só que o Corinthians coloca o seu compliance para avaliar essas empresas e ver se tem mesmo condições, ter as garantias.

Quando o Corinthians tiver o aval do compliance dessas empresas, aí sim vai chegar num montante total e conversar para fazer uma proposta para o Pogba.

Enquanto isso não acontece, o Corinthians deixa a coisa bem na cautela, com freio de mão puxado, para não empolgar demais a torcida, mas o Corinthians olha para essa negociação como algo possível.

André Hernan

Assista ao vídeo:

