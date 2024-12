Ministério Público denuncia torcedores do Botafogo por racismo em jogo contra o Palmeiras

Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou dois torcedores do Botafogo pelo crime de racismo. O caso ocorreu em 14 de agosto, durante a partida entre Botafogo e Palmeiras no Nilton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores.

Segundo a denúncia, os homens cometeram atos discriminatórios contra os torcedores palmeirenses. Um dos acusados repetiu constantemente a palavra "macaco", enquanto o outro passou o dedo indicador no próprio antebraço, fazendo alusão à cor de pele das vítimas e imitou movimentos característicos do animal.

"A repetição dos insultos reforçou uma dinâmica social de subalternidade imposta aos negros. Além de expressar preconceito e discriminação, as ofensas buscaram recriar uma realidade de inferiorização, deslegitimando a presença das vítimas em espaços esportivos abertos ao público", afirmou o promotor de Justiça Alexandre Themístocles.

Na época em que o caso aconteceu, o Botafogo divulgou uma nota informando que o torcedor, flagrado fazendo gestos racistas, foi identificado e o clube iria bani-lo do estádio. O Glorioso também foi multado em 60 mil dólares (cerca de R$ 370.000).

O torcedor Vinícius Ramos foi identificado pelo sistema de biometria facial instalado no Nilton Santos e suas informações foram encaminhadas para a Polícia Civil.