Mercado: Galo responde Palmeiras, fico no Corinthians e técnicos em alta

A quinta-feira (19) foi de movimentações importantes no mercado da bola, que começa a esquentar ainda mais com a aproximação da próxima temporada.

Veja os destaques do dia

Galo quer mais por Paulinho. O Atlético-MG aprovou o modelo de negócio apresentado pelo Palmeiras para ter o atacante, mas quer uma quantia maior. O Verdão sinalizou pagar 18 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) pelo jogador, além da inclusão de Gabriel Menino e do volante Patrick, do sub-20. O clube mineiro gostou dos jogadores envolvidos, mas tenta um aumento do montante em dinheiro.

Flu quer fazer a limpa no Palmeiras. O time carioca está interessado em três jogadores do Alviverde: Rony, Gabriel Menino e Zé Rafael. Os dois últimos podem ser envolvidos em uma troca por Martinelli, além de uma compensação financeira por parte do Fluminense — o negócio está travado no momento porque o Verdão tem propostas mais interessantes por Menino. Rony foi descartado no momento pelo alto custo da operação.

Romero renovou o contrato com o Corinthians por mais um ano Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Ídolo fica. Romero aceitou a oferta de renovação do Corinthians por mais um ano. O jogador queria um novo vínculo por dois anos, mas a ideia do clube sempre foi renovar por apenas um. A diretoria deu um ultimato ao jogador, que acabou cedendo.

Velho conhecido de volta? Guilherme Arana entrou na mira do Corinthians. O clube paulista, no entanto, não quer investir dinheiro na compra definitiva do jogador. A ideia é contratar o atleta por empréstimo pagando uma quantia ao Galo, além de arcar com os salários do lateral. Uma outra possibilidade é fazer uma troca entre jogadores. Uma proposta ainda não foi enviada.

Outros dois na mira. O Corinthians também sondou as situações do lateral-esquerdo Mauro Júnior (PSV) e do meia Santiago Rodríguez (New York City FC). O lateral está em fim de contrato e pode assinar um pré-contrato em janeiro com o Timão. O volante, por outro lado, tem vínculo até 2027 com o time dos EUA e seria uma operação de alto custo.

E o Pogba? O Corinthians busca um novo parceiro para o negócio. O clube já recebeu alguns contatos de empresas interessadas, mas pretende fazer uma análise de viabilidade financeira para, assim, avançar nas conversas.

Fabio Carille será o novo técnico do Vasco Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

Vasco tem treinador. O clube carioca acertou a chegada de Fabio Carille. O técnico comandará a equipe até o final de 2025. As conversas duraram apenas algumas horas. Antes, o Cruzmaltino teve insucesso ao conversar com Luís Castro, Renato Gaúcho, Pedro Caixinha e António Oliveira.

... e renovação encaminhada. O clube está muito perto de ampliar o contrato do lateral Victor Luís. Em fim de vínculo, o atleta tem quase tudo acertado para renovar por mais duas temporadas.

Pausa momentânea. Renato Gaúcho não acertará com nenhum clube por agora. O treinador publicou uma nota nas redes sociais agradecendo as conversas com Santos e Vasco, mas afirmou que é "momento de descansar". Ele deixou o Grêmio ao final do Brasileirão.

Everson, do Atlético-MG, deve renovar com o clube Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Um deve ficar, outro sai. O Atlético-MG deve renovar o contrato de Everson e se despediu de Mariano. O goleiro, procurado pelo Bahia, avançou nas conversas com o clube para ampliar o vínculo que vai até o final de 2025. Já o lateral, em fim de contrato, foi liberado pela diretoria e se despediu.

Bigode renova, mas... O atacante teve contrato com o Santos renovado até dezembro de 2025. Isso, no entanto, não é sinal de permanência. A ampliação do vínculo era um gatilho no antigo acordo, que previa renovação automática em caso de acesso à Série A. O atleta vive momento de indefinição no Peixe e só deve saber se fica ou sai quando o novo treinador for anunciado.

Promessa liberada e cobiçada. O São Paulo liberou Caio Matheus para procurar outro clube. Revelado em Cotia, o jogador tem quatro clubes interessados no seu futebol: dois do Brasil e dois do exterior.

Lembro do VP? Vai para a Inglaterra. O ex-treinador de Corinthians e Flamengo foi anunciado pelo Wolverhampton. Ele estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita, e foi procurado pelo clube inglês, que é o vice-lanterna da Premier League.

Adeus, Bragantino. O time paulista liberou os jogadores Lincoln e Ivan Cavaleiro. Ambos estavam em fim de contrato, e o clube não demonstrou interesse em renovar os vínculos.