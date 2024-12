Líder e já classificado, Chelsea goleia Shamrock Rovers e se mantém 100% na Liga Conferência

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela sexta e última rodada da primeira fase da Liga Conferência, o líder e já classificado Chelsea recebeu o Shamrock Rovers no Stamford Bridge, goleou por 5 a 1 e se manteve 100% na competição. Marc Guiu (3), Dewsbury-Hall e Cucurella balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Markus Poom descontou para os visitantes.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 18 pontos, com seis vitórias em seis partidas, e encerrou a primeira fase do torneio continental na primeira colocação da tabela. Por ter se classificado de forma direta às oitavas de final, o time inglês agora aguarda os playoffs, que são eliminatórias entre os clubes posicionados entre a nona e a 24ª posição que ocorrerão entre os dias 13 e 20 de fevereiro de 2025. Com a derrota, o Shamrock Rovers permaneceu com 11 pontos, na décima colocação.

O Chelsea volta aos gramados no próximo domingo, às 11h (de Brasília), quando visita o Everton, no Goodison Park, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. No dia 20 de janeiro, o Shamrock Rovers recebe o FC Dundalk, no Tallaght Stadium, pela Leinster Senior Cup, sem horário definido.

O placar foi inaugurado pelo Chelsea aos 22 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Cucurella, o defensor adversário recuou mal para o goleiro, que passou da bola e deixou o gol aberto para Marc Guiu marcar.

O Shamrock Rovers empatou aos 26 minutos da primeira etapa. Markus Poom aproveitou bola sobrada na entrada da área após cobrança de escanteio pela direita e, de primeira, arrematou firme. Antes de entrar, a bola desviou na defesa do Chelsea.

Aos 34 minutos da etapa inicial, o Chelsea ampliou a vantagem. Em outro recuo curto do marcador, Marc Guiu aproveitou a oportunidade, driblou o goleiro e empurrou para o fundo das redes.

O Chelsea aumentou a diferença aos 40 minutos do primeiro tempo. Após bola mal rebatida pela defesa adversária Dewsbury-Hall chutou de primeira, cruzado e rasteiro.

Aos 48 minutos da etapa inicial, o Chelsea marcou seu quinto gol, o terceiro de Marc Guiu na partida. Após cruzamento de Madueke pela direita, o atacante se antecipou ao marcador na área e desviou de cabeça.

O Chelsea fechou a goleada aos 13 minutos do segundo tempo. Em rápida troca de passes na entrada da área, Cucurella dominou, ajeitou para a perna direita e concluiu forte, rasteiro, rente à trave direita.