Khabib pede por aposentadoria de lendas do MMA

Em 2020, em Abu Dhabi (EAU), Khabib Nurmagomedov finalizou Justin Gaethje e decidiu se aposentar do MMA, em anúncio que abalou parte da comunidade do MMA. Hoje, aos 36 anos, o russo não se arrepende de tal escolha. Inclusive, o ex-campeão do peso-leve (70 kg) do UFC e integrante do Hall da Fama da companhia pediu para algumas lendas do esporte seguirem o mesmo caminho.

Ao participar do podcast 'Pound 4 Pound', Khabib apontou que Dustin Poirier, Justin Gaethje e Tony Ferguson deveriam pendurar as luvas. Defensor da ideia de que um profissional deve se retirar do MMA no auge, o russo indicou que o trio de veteranos ultrapassou o prazo de validade para seguir competindo em alto nível no UFC.

Ferguson, de 40 anos, possui oito derrotas seguidas e vive seu pior momento profissional, mas nega qualquer possibilidade de se aposentar do MMA. Já Poirier, de 35 anos, admite que está próximo de encerrar sua trajetória no esporte e indica que a próxima luta deve ser sua última. Por sua vez, Gaethje, de 36 anos, reconhece que está na reta final de carreira, porém não determina um prazo para encerrá-la.

"Acho que Poirier tem que parar de lutar. Gaethje, Khabib, Poirier, Ferguson, esta é a velha guarda, parem de lutar. Temos que reconhecer a realidade", declarou o ex-campeão do UFC.

Histórico de Khabib no MMA

Khabib Nurmagomedov, de 36 anos, é considerado por parte da comunidade do MMA um dos melhores e mais dominantes lutadores da história do esporte. Em sua carreira, o russo disputou 29 lutas, venceu todas e defendeu o título do peso-leve do UFC em três oportunidades. Os triunfos de maior destaque do ex-campeão da companhia foram sobre Conor McGregor, Dustin Poirier, Edson Barboza, Justin Gaethje e Rafael dos Anjos. Em 2022, o ícone da modalidade passou a integrar o Hall da Fama da empresa.