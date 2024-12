Fonseca atropela americano e garante vaga na semi do Next Gen Finals

João Fonseca segue invicto no ATP Next Gen Finals, o torneio que reúne em Jidá, na Arábia Saudita, os oito melhores tenistas de até 20 anos na temporada de 2024. Depois de uma bela estreia com vitória sobre o número 20 do mundo, o carioca de 19 anos, 145º colocado no ranking, passou fácil nesta quinta-feira pelo americano Learner Tien (19 anos, #122): 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 (esta competição é disputada em melhor de cinco sets, com cada parcial indo até quatro games).

O resultado deixa Fonseca como líder isolado do Grupo Vermelho e já classificado para as semifinais com uma rodada de antecipação. Único invicto em sua chave após duas rodadas, o brasileiro volta à quadra nesta sexta para encarar o tcheco Jakub Mensik (19 anos, #48).

O duelo desta sexta foi o terceiro entre Fonseca e Tien, mas o primeiro no circuito profissional. Como juvenis, o americano venceu o primeiro confronto, que valeu pelas quartas de final de Roland Garros no ano passado. Fonseca deu o troco na final do US Open, quando conquistou o título.

Tien ainda tem chances de avançar às semifinais do Next Gen Finals. Com uma vitória e uma derrota, o americano encara nesta sexta o francês Arthur Fils (20 anos, #20), que também venceu um de seus dois jogos. Quem levar a melhor passará às semis.

Grupo Vermelho

Pelo grupo Vermelho, os vencedores do dia foram os americanos Nishesh Basavareddy (19 anos, #138) e Alex Michelsen (20 anos, #41). O primeiro superou o chinês Juncheng Shang (19 anos, #50) por 3/4(4), 4/2, 4/2 e 4/1, enquanto o segundo passou pelo francês Luca Van Assche (20 anos, #128) em quatro sets: 1/4, 4/2, 4/3(6) e 4/3(5).

Com esses resultados, Michelsen já está classificado para as semifinais e lidera o grupo de forma isolada, com duas vitórias em dois jogos. Van Assche e Basavareddy, empatados com um triunfo cada, farão um duelo direto nesta sexta-feira pela outra vaga na semifinal. Shang, com duas derrotas, já não tem chances de avançar.