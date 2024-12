João Fonseca bate americano e garante vaga na semifinal do Next Gen Finals

Após derrubar o principal favorito ao título, o brasileiro João Fonseca venceu mais uma no Torneio Next Gen Finals, nesta quinta-feira, e garantiu sua vaga na semifinal. O jovem tenista carioca superou o americano Learner Tien por 3 sets a 1, com parciais de 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2, em apenas 1h07min, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Com o resultado, Fonseca se tornou o segundo sul-americano da história do torneio a alcançar a semifinal. Seu futuro adversário será conhecido somente na sexta-feira, no encerramento da fase de grupos. Na estreia, na quarta, ele havia vencido o francês Arthur Fils, atual número 20 do mundo. O triunfo foi o maior da carreira do brasileiro até agora.

A segunda vitória na fase de grupos garantiu o brasileiro no mata-mata da competição, que reúne os oito melhores do mundo até 20 anos de idade. Fonseca tem 18, é o mais novo da competição e tem o pior ranking: 145º. Mas nada disso vem impedindo o tenista de brilhar na quadra dura saudita.

Fonseca arrasou seu adversário de 19 anos, nesta quinta, nos dois primeiros sets, com dois "pneus" em sequência. Tien só faturou seu primeiro game no terceiro set, após 30 minutos de partida. Depois da exibição de altíssimo nível, o brasileiro perdeu intensidade e caiu de produção. Acabou sofrendo a primeira quebra no quarto game do terceiro set: 3 a 1.

Mas a reação veio forte. Retomando o ritmo do início da partida, Fonseca voltou a pressionar o americano e confirmou a vitória. Ele terminou a partida com 17 bolas vencedoras, contra 14 do americano. E anotou 17 erros não forçados, contra 21 do adversário.

Já classificado, Fonseca volta à quadra na sexta-feira para seu terceiro e último jogo desta fase de grupos, contra o checo Jakub Mensik.

REGRAS DIFERENTES

O Next Gen, um dos torneios mais novos do calendário, conta com regras diferentes a cada edição. As partidas são decididas em melhor de cinco sets curtos, sendo que cada parcial é vencida pelo tenista que vencer quatro games.

Não há troca de lados após o primeiro game. Eles trocarão de posição e poderão descansar por 90 segundos após os três primeiros games e também no final do set. Durante o tie-break, a mudança de lado acontece a cada seis pontos. O intervalo ao final do set será de 90 segundos.

Outra alteração está no relógio de saque. O tempo entre os pontos foi reduzido de 25 para apenas 15 segundos no caso de o ponto ter menos de três golpes. O intervalo entre o primeiro e segundo saque será de oito segundos e um relógio contabiliza o tempo decorrido.