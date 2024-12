João Alves analisa preparação do Santos e se vê mais maduro para segunda Copinha

O atacante João Alves vive a expectativa de disputar sua segunda Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aos 17 anos, o jogador do Santos estreou no torneio em 2024, quando atuou em cinco partidas e contribuiu com duas assistências.

Com a estreia do Peixe marcada para o próximo dia 3 de janeiro, contra o Pague Menos, às 20h (de Brasília), João destacou o período de preparação da equipe. Além do clube cearense, o Santos enfrentará Jaciobá e Ferroviária nos dias 6 e 9 de janeiro, respectivamente.

"Estamos bastante confiantes para o início da competição. A preparação tem sido muito boa e estamos focados para chegarmos prontos no dia da estreia. Vamos aproveitar esses últimos dias do ano para ajustar os detalhes finais e fazer uma grande Copinha", afirmou.

Natural de Aparecida de Goiânia, o jovem viveu uma bia temporada em 2024. Campeão paulista sub-17, com direito a um gol na final contra o São Paulo, o atacante se consolidou no sub-20. Ao longo da temporada, disputou 20 jogos, marcando cinco tentos e distribuindo duas assistências.

"Por tudo o que vivi este ano, desde o Sub-17 ao Sub-20, além de ser relacionado para alguns jogos do time principal, acredito que chego mais maduro nesta Copinha. A experiência que adquiri nesta temporada vai me ajudar bastante, e espero contribuir para o sucesso do Santos na competição", finalizou.