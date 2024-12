Inter faz gol olímpico, bate Udinese e vai enfrentar a Lazio nas quartas da Copa da Itália

A Internazionale de Milão garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Itália, nesta quinta-feira, ao derrotar a Udinese, por 2 a 0, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Com o resultado, o time milanês vai ter pela frente a Lazio na luta por um lugar nas semifinais.

Os outros duelos das quartas de final também já estão definidos e vão reunir no início de fevereiro: Roma x Milan, Juventus x Empoli e Bologna x Atalanta.

O primeiro tempo teve início com as duas equipes se respeitando muito. Desta forma, poucas chances foram criadas. Aos 30 minutos, um erro na saída de bola da Udinese permitiu a abertura do placar pela equipe anfitriã.

O atacante Arnautovic foi lançado por Taremi no meio da zaga da Udinese. Em alta velocidade, o austríaco bateu rasteiro e cruzado, sem defesa para o goleiro Piana: 1 a 0 para a Inter.

A vantagem no placar e o entusiasmo da torcida presente embalaram a Inter, que passou a dominar amplamente a partida. Aos 35, o lateral-esquerdo brasileiro Carlos Augusto acertou um belo chute, mas Piana fez grande defesa.

Ao final da primeira etapa dois momentos distintos. Um de apreensão por causa do atendimento a um torcedor que passou mal nas arquibancadas e acabou retirado pela equipe médica do estádio. O jogo foi paralisado e quando foi reiniciado Asllani sobrou escanteio pelo lado esquerdo e marcou um belo gol olímpico para a Inter, aos 47 minutos.

A Inter diminuiu o ritmo na etapa final e se posicionou para tentar encaixar contra-ataques, deixando mais espaço para a Udinese tentar jogadas. O grandalhão Lorenzo Lucca levou perigo para a meta defendida por Martínez.

Aos 15 minutos, na tentativa de dar mais força ofensiva para a Inter, o técnico Simone Inzaghi colocou em campo Lautaro Martinez, Çalhanoglu e Dumfries. Aos 30, Taremi acertou a trave, após belo passe de Lautaro, que também perdeu boa chance aos 42. Aos 45, Souleymane Toure obrigou Martinez a fazer boa defesa. E foi só.