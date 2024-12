Inter de Milão x Udinese: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Itália

Nesta quinta-feira, a Inter de Milão recebe a Udinese, no Estádio Giuseppe Meazza. O jogo será válido pelas oitavas de final da Copa da Itália e começa às 17h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da CazéTV.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Inter de Milão: quatro vitórias e uma derrota.



Udinese: uma vitória, um empate e três derrotas.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, de Virj e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez



Técnico: Simone Inzaghi

Udinese: Razvan Sava; Thomas Kristensen, Bijol e Gianetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp e Zemura; Lucca e Thauvin



Técnico: Kosta Runjaic

Arbitragem

O jogo será apitado por Luca Massimi, com os assistentes Marco Bresmes e Damiano Di Iorio. No comando do VAR, estará Davide Ghersini.