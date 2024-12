Galvão na Band: narrador pode voltar para onde começou na Fórmula 1

Do UOL, em São Paulo

Galvão Bueno pode retornar à Band após mais de 45 anos caso as conversas entre narrador e emissora caminhem para um acordo. A primeira vez que o locutor liderou transmissões de Fórmula 1 em TV aberta foi justamente a Bandeirantes, em 1980.

Um dos maiores narradores esportivos do Brasil, Galvão iniciou sua carreira na rádio Gazeta AM em 1974 e, posteriormente, foi para a TV da mesma emissora. Após uma passagem curta de dois meses na Record, o narrador fechou com a Band em 1977 e chegou a comentar a Copa do Mundo de 1978.

Em 1980, a Band arrematou os direitos de transmissão da Fórmula 1 e foi aí que Galvão se tornou a voz oficial da categoria no Brasil. No ano seguinte, as corridas de F1 passaram à Globo e o narrador partiu para a emissora em que teve contrato vigente até o fim deste ano.

Atualmente, Galvão Bueno está no ar apresentando o reality "Craque da Voz" ao lado de Karine Alves, que escolherá — entre 10 participantes — o novo narrador dos canais do grupo Globo. A atração marca a despedida definitiva de Galvão após 43 anos na principal emissora do país.

No mês passado, o narrador de 74 anos fechou com a Amazon Prime Video para dar voz às partidas do Campeonato Brasileiro de 2025. A plataforma de streaming exibirá jogos de Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, Fortaleza e outros clubes da Liga Forte União (LFU).