Fortaleza supera Unifacisa, volta a vencer após três partidas e sai da lanterna do NBB

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 21ª rodada do NBB, o Fortaleza visitou o Unifacisa na Arena Unifacisa, venceu por 81 a 77 (24/16, 25/19, 8/19 e 23/24) voltou a triunfar após três jogos e saiu da lanterna da competição.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 19 pontos, agora na 17ª colocação da tabela, e voltou a vencer após três derrotas seguidas. O clube cearense também se aproximou da zona dos playoffs, que vai até a 16ª posição, onde se encontra atualmente o Botafogo, com 21 somados. Já o Unifacisa alcançou os 23 pontos, na 11ª colocação.

O Fortaleza volta às quadras na sexta-feira (27/12), às 20h (de Brasília) quando visita o Caxias do Sul. No mesmo dia, às 19h30, o Unifacisa visita o União Corinthians. Ambos os duelos serão válidos pela 22ª rodada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBB CAIXA (@nbb)

O primeiro quarto foi dominado pelo Fortaleza, que conseguiu conquistar uma vantagem inicial e administrou ao longo da etapa, vencendo por uma vantagem de oito pontos (24 a 16).

No segundo quarto, a equipe cearense seguiu constante com seu domínio e se impôs em relação ao seu adversário, mesmo fora de casa, indo para o intervalo com uma diferença de 12 pontos (49 a 37).

Já no terceiro quarto, a Unifacisa se recuperou e, com uma defesa eficiente, anulou o poder ofensivo do Fortaleza. Desta forma, os mandantes descontaram a vantagem do Fortaleza para apenas três (57 a 54).

Na quarta e última etapa, a partida tomou um rumo muito equilibrado, com pontos trocados e arremessos eficientes para ambos os lados. O Fortaleza foi novamente superado, mas a vantagem garantida no início do jogo garantiu sua vitória (81 a 77).