Flamengo divulga lista de atletas inscritos para a Copinha de 2025; veja os nomes

O Flamengo divulgou, nesta quinta-feira, a lista dos 30 atletas da base do clube que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A edição de 2025 do torneio será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro, com final no Estádio do Pacaembu.

Para 2025, atletas nascidos em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 podem ser inscritos na competição. A equipe do Rubro-Negro será composta em sua maioria por jogadores nascidos em 2006 e 2007, ou seja, que completarão 19 e 18 anos em 2025, respectivamente.

Nos últimos anos, o Fla tem optado por jogar as primeiras fases da Copinha com uma equipe reserva do sub-20, enquanto os principais nomes disputam as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

O clube carioca está no Grupo 23 do torneio, com sede em Mogi das Cruzes, e enfrentará Cruzeiro-PB, Zumbi-AL e São Bernardo-SP na primeira fase. A estreia do Flamengo será contra o Cruzeiro-PB, no dia 5 de janeiro, às 17h (de Brasília).

Os clubes se enfrentam em turno único dentro da chave, com os dois primeiros avançando para o mata-mata, que será disputado em partida única até a final. 128 times brigarão pelo título em 2025.

Veja os atletas inscritos pelo Flamengo na Copinha de 2025:

Goleiros: Alysson (2006), Caio Barone (2006), Lucas Furtado (2005) e Raphael (2006)

Defensores: Darlan (2004), Germano (2006), Gusttavo (2006), Felipe Vieira (2005), Johnny (2007), Luiz Phellipe (2007), Pedro Fachineti (2007), Pedro Lemos (2006), Wanderson (2007) e Wesley Juan (2005)

Meio-campistas: Christian (2007), Fred (2007), Kaio Nobrega (2007), Lucas Vieira (2007), Luis Aucélio (2006), Menegatti (2006) e Pedro Leão (2006)

Atacantes: Alan Santos (2007), Bill (2006), Camargo (2007), Douglas Telles (2007), Felipe Lima (2006), Giovanni (2007), Joshua (2007), Lipão (2007) e Ryan Roberto (2008)