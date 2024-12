Ex-UFC, Rafael Alves busca title shot na última edição do Karate Combat em 2024

Depois de enfileirar alguns tropeços na carreira dentro do octógono mais famoso do mundo, Rafael Alves acabou dispensado do UFC em março de 2023. E, menos de dois anos depois, o brasileiro conseguiu dar uma reviravolta em sua trajetória profissional. De 'casa nova', no Karate Combat, 'The Turn', como é conhecido, emplacou duas vitórias impactantes em dois confrontos disputados e, nesta quinta-feira (19), em Miami (EUA), vai em busca do terceiro triunfo consecutivo para pleitear uma disputa de título na categoria meio-médio (até 75 kg).

Na edição de número 51, último card do Karate Combat na temporada 2024, Rafael mede forças contra o americano Khama Worthy. Nas rodadas anteriores, o striker de Belém, Pará, deixou para trás Efrain Scudero e James Vick. Um verdadeiro 'showman' dentro do pit de disputa, Alves quer brindar os fãs de companhia com outro espetáculo nesta quinta-feira.

"Aceitei a primeira luta no Karate Combat com duas semanas de antecedência, e estava gripado. Mesmo assim venci (o mexicano Efrain Scudero, por pontos). Na segunda (luta), estava bem treinado e todos viram o que aconteceu. Foi 'nocaute do ano'. Agora é a hora de encarar mais um desafio, e coisas grandes estão por vir. Gosto sempre de dar show, e essa é mais uma oportunidade abençoada para isso", disse Alves, através de comunicado enviado à imprensa.

Estreia de medalhista olímpico cubano

Outro atleta que teve passagem pelo Ultimate e entrará em ação no Karate Combat 51 é Robelis Despaigne. Depois de uma passagem aquém do esperado no Ultimate, o gigante cubano faz sua estreia na nova casa nesta quinta-feira. Medalhista de bronze olímpico no taekwondo em Londres, 2012, Robelis mede forças contra Dominik Jedrzejczyk. O embate marca a primeira luta na nova categoria criada na companhia - a super-pesado (acima de 93kg).

Luta principal

Na disputa do cinturão dos galos, o ex-campeão da categoria Eoghan Chelmiah, da Irlanda, enfrentará o chileno Arturo Vergara. O título está vago, já que o então campeão Myrza Tebuev, da Rússia, anunciou a aposentadoria há cerca de um mês. O Karate Combat 51 poderá ser assistido ao vivo no Youtube oficial da organização, a partir das 20h (horário de Brasília), e também no UFC Fight Pass Brasil.