Ex-Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira é anunciado por clube da Premier League

Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, foi anunciado como novo técnico do Wolverhampton na manhã desta quinta-feira. Ele chega para substituir Gary O'Neil, que foi demitido no último domingo.

"Estamos muito felizes em receber Vitor Pereira no Wolves como o novo técnico principal do nosso time principal masculino. Vitor é um técnico altamente respeitado e experiente que alcançou sucesso em diferentes ligas e trará uma nova abordagem para o teste que está por vir", disse Jeff Shi, presidente do clube inglês.

O Wolverhampton vive situação complicada no Campeonato Inglês. Atualmente, a equipe tem nove pontos e ocupa a vice-lanterna da competição. O clube, inclusive, não vence há quatro partidas.

Assim, Vitor Pereira chega com a missão de ajudar o time a escapar do rebaixamento. Jeff Shi se mostrou confiante para que o técnico consiga atingir o objetivo.

"Este é um momento desafiador para o clube, e queremos agradecer a Vitor por assumir esta responsabilidade. Temos total confiança em sua capacidade de nos guiar de volta aos trilhos, ao lado dos jogadores e da equipe, e todo o clube estará unido para apoiá-lo para alcançar o sucesso", falou.

Welcome to Wolves, Vitor ? ? Wolves (@Wolves) December 19, 2024

Na nota divulgada pelo clube, foi informado que Vitor Pereira já comandou o primeiro treino pela equipe nesta quinta-feira. O técnico também estará à beira do campo no próximo compromisso do Wolverhampton, contra o Leicester City, marcado para domingo.

Antes de chegar no time da Inglaterra, Vitor Pereira estava no Al Shabab, da Arábia Saudita, desde fevereiro deste ano. O técnico ainda tem passagens por Flamengo, Corinthians, Porto, Fenerbahce, entre outros.

Em 2022, Vítor Pereira levou o Corinthians à decisão da Copa do Brasil, mas deixou a equipe no final do ano, alegando problemas familiares. No começo de 2023, o treinador assumiu o Flamengo e foi demitido poucos meses depois, em abril.

Inclusive, Vitor chegou a trabalhar brevemente com João Gomes no Flamengo, entretanto, o volante foi negociado com o próprio Wolverhampton pouco depois o português assumir a equipe.