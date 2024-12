Dispensado, Barreal passa por cirurgia e cita sacrifício no Cruzeiro

O argentino Álvaro Barreal não faz parte dos planos do Cruzeiro para 2025, tanto que acabou dispensado pelo clube. Mas o jogador já pensa no futuro, tanto que passou por uma cirurgia para recuperar a plenitude de sua forma física.

Nas redes sociais, Barreal divulgou uma foto nesta terça-feira no hospital, sem especificar qual foi a intervenção realizada. Ainda assim, ele revelou que precisou atuar no sacrifício com a camisa do Cruzeiro, situação que provavelmente atrapalhou seu desempenho no ano.

"Problema resolvido. Saiu tudo bem, obrigado ao Doutor Osvaldo Santilli por me ajudar a resolver isso! Após 4 meses tendo que aguentar dores, injeções e muitas outras coisas, quis estar lá e jogar! Hoje reiniciamos e vamos para um 2025 muito melhor, sem dúvidas. Obrigado à minha família, namorada e amigos pelo apoio", escreveu o jogador.

No Cruzeiro, Álvaro Barreal encerrou a participação na temporada 2024 com 42 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele foi devolvido ao FC Cinccinati, dos Estados Unidos.