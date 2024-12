De contrato renovado, Henrique Carmo mira mais espaço no São Paulo em 2025

O jovem atacante Henrique Carmo vive a expectativa de ganhar mais minutos no time principal do São Paulo no ano que vem. De contratado renovado, o jogador teve poucas oportunidades ao longo de 2024.

Um dos principais destaques das categorias de base tricolores, Henrique jogou a Copinha no início do ano e subiu ao elenco profissional. Ele treinava com o grupo principal, mas descia para defender o sub-20 nos torneios de base.

O atacante chegou a ser relacionado para 19 partidas da equipe principal do São Paulo nesta temporada. Contudo, só entrou em campo apenas uma vez. Ele atuou por 12 minutos no triunfo sobre o Vitória, no Morumbis, por 2 a 1. E foi somente isso.

Internamente, há expectativa de que Henrique possa render bons frutos ao São Paulo no futuro. Tanto que o clube já renovou o contrato do garoto, que expirava no final de 2025.

O clube estendeu o vínculo do jogador até o fim de 2028 e estipulou multa de 65 milhões de euros (R$ 410 milhões). Caso não renovasse, o atleta, que já vinha sendo sondado por clubes da Europa, poderia assinar um pré-contrato em julho do ano que vem.

A tendência é que Henrique e William Gomes se firmem ainda mais como integrantes do time profissional em 2025. Outros nomes, como Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Hugo, também podem ser promovidos após a Copinha.

Com orçamento apertado graças à parceria com a Galápagos Capital para criação de um FIDC, o São Paulo não deve fazer grandes investimentos na próxima janela e conta com a revelação de jovens para fazer caixa. O presidente Julio Casares disse, recentemente, que a base será um dos pilares de seu segundo mandato à frente do clube.