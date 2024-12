Coutinho e Puma Rodríguez aprovam temporada do Vasco: 'Ano muito bom para nós'

O meia-atacante Philippe Coutinho e o lateral Puma Rodríguez aprovaram a temporada 2024 do Vasco, apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe na reta final do Brasileirão. Para 2025, a previsão é otimista. "O clube almeja grandes coisas, nós jogadores, também", diz Coutinho.

"Teremos tempo para nos prepararmos para fazer um bom campeonato, buscar os nossos objetivos. O Vasco quer brigar por títulos e coisas importantes. E essa é a mentalidade dos jogadores. Eu estou aqui há seis meses e vejo isso nos atletas", disse o ídolo vascaíno.

Entre mudanças dentro e fora de campo ao longo do ano, o Vasco terminou o Brasileirão no 10º lugar. Garantiu vaga na Copa Sul-Americana e alcançou a semifinal da Copa do Brasil. "Eu acho que foi um ano muito bom para nós. É lógico que teve altos e baixos, mas chegamos em uma semifinal de Copa do Brasil, que há muito tempo não alcançávamos. Fizemos grandes jogos. Pessoalmente também foi um ano muito bom", avalia Puma Rodríguez.

Para Coutinho, a temporada, considerada positiva, traz ânimo para um 2025 melhor. "Estou muito feliz. Estou no clube que eu amo, onde eu queria estar. Conseguimos chegar na semifinal da Copa do Brasil e por pouco não chegamos na final. Conseguimos a classificação para a Sul-Americana, que é um torneio importante, que fazia tempo que o Vasco não se classificava."

O ex-meia da seleção brasileira voltou a jogar pelo time carioca, onde foi formado na base, em julho, após 14 anos. Seu primeiro gol saiu justamente num clássico, com o Flamengo, no Maracanã - a partida terminou empatada por 1 a 1.

"Uma emoção muito grande. O primeiro gol, no Maracanã, um estádio emblemático, em um clássico. Foi um gol importante para me dar confiança e para o grupo seguir na luta. Depois de um tempo, voltar a marcar em São Januário, também me deixou muito feliz", comentou, se referindo também ao gol marcado contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.