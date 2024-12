Corinthians encara estreante e foge de Bahia e Boca na pré-Libertadores

A Conmebol sorteou os confrontos da pré-Libertadores de 2025 e definiu os caminhos de Corinthians e Bahia. Os dois clubes brasileiros escaparam da possibilidade de se enfrentarem valendo uma vaga na fase de grupos.

O que aconteceu

O Corinthians enfrenta o estreante Universidad Central, da Venezuela, na segunda fase. Será a primeira vez que o time de Caracas disputa o principal torneio sul-americano. O jogo de volta será com mando alvinegro, na Neo Química Arena

Já o Bahia encara o representante da Bolívia, que ainda será definido. O adversário será conhecido no próximo final de semana, após a última rodada do Campeonato Boliviano.

Os representantes brasileiros entraram direto na segunda das três fases preliminares da Libertadores. Eles não participam da primeira, e precisam vencer dois confrontos, ambos de ida e volta, para avançarem à fase de grupos.

O chaveamento da terceira fase também foi conhecido no sorteio. O caminho foi estabelecido a partir da ordem dos duelos da 2ª fase: vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 8; vencedor do jogo 2 x vencedor do jogo 7; vencedor do jogo 3 x vencedor do jogo 6; e vencedor do jogo 4 x vencedor do jogo 5.

O Corinthians se livrou de pegar Boca Juniors ou Bahia, e pode disputar uma vaga na fase de grupos contra o Barcelona-EQU. Como o Corinthians está no 5º confronto, seu adversário, caso avance, sairá do duelo entre o time equatoriano contra o representante da Bolívia ou o El Nacional.

Já o Bahia enfrenta Boston River (URU) ou Ñublense (CHI) se passar para a 3ª fase. Já o Boca pode ter pela frente Deportes Iquique (CHI) ou Independiente Santa Fe (COL).

Os duelos da segunda fase estão marcados para as semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. Já o da última etapa preliminar têm os dias 5 e 12 de março como data base.

Jogos da 1ª fase

Representante da Bolívia x El Nacional (EQU)

Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER)

Defensor (URU) x Monagas (VEN)

Jogos da 2ª fase

Deportes Iquique (CHI) x Independiente Santa Fe ( COL )

( ) Representante da Bolívia x Bahia (BRA)

Time 3 da fase 1 (Defensor ou Monagas) x Cerro Porteño (PAR)

Time 1 da fase 1 (Representante da Bolívia ou El Nacional) x Barcelona (EQU)

Universidade Central (VEN) x Corinthians (BRA)

Representante da Colômbia x Melgar (PER)

Boston River (URU) x Ñublense (CHI)

Time 2 da fase 1 (Nacional ou Alianza Lima) x Boca Juniors (ARG)

Confrontos da 3ª fase