Corinthians pode vencer Libertadores com futebol do fim do ano, diz RMP

Mesmo tendo que jogar as fases preliminares da Copa Libertadores, o Corinthians pode sonhar com o título continental, opinou Renato Maurício Prado, no UOL News nesta quinta (19).

O colunista argumentou que o futebol apresentado pelo Corinthians nos últimos jogos de 2024 foi um dos melhores do Brasil.

Se o Corinthians continuar jogando a bola que jogou nos últimos nove jogos [do Brasileirão], ele é candidato ao título [da Libertadores]. As últimas nove rodadas do Corinthians [no Brasileiro - nove vitórias] foram espetaculares. Vamos ver se o time vai voltar jogando a mesma bola.

Libertadores: São Paulo e Bahia são únicos brasileiros sem chances, diz RMP

Todos os times brasileiros são candidatos ao título da Libertadores 2025, com exceção de São Paulo e Bahia, afirmou Renato Maurício Prado.

Acho que novamente vamos ter um campeão brasileiro e, se bobear, mais uma final brasileira, como foi a última. Vejo os times brasileiros muito fortes. Os únicos brasileiros que eu não vejo assim são: Bahia, que não acredito que brigue pelo título, mesmo que chegue à fase de grupos; e São Paulo, que já está na fase de grupos, mas está sem dinheiro.

