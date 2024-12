Corinthians e Romero chegam a acordo por renovação contratual; veja detalhes

O Corinthians e o atacante Ángel Romero chegaram a um acordo e o jogador ficará no Timão por mais uma temporada. O vínculo do camisa 11 se encerraria ao final de 2024, mas o atleta atingiu metas que garantiriam uma renovação automática.

O que afastava as partes de um acerto era a duração do novo contrato. Romero entendia que o melhor seria um vínculo de dois anos, mas após conversas com o departamento de futebol do clube, cedeu e topou estender o acordo até o final de 2025, como antecipou o UOL Esporte e confirmou a Gazeta Esportiva.

Romero conseguiu números expressivos em 2024, mesmo terminando o ano na reserva. O paraguaio disputou 60 partidas (40 como titular), anotou 16 gols e distribuiu oito assistências. O atleta perdeu espaço com a chegada do astro Memphis Depay, mas seguiu colaborando com o time saindo do banco de reservas.

Essa é a segunda passagem de Romero pelo Timão. O atleta retornou ao clube em 2023 e desde então soma 22 gols em 101 jogos. Em sua primeira trajetória, Ángel conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018), criando assim forte identificação com a torcida corintiana.