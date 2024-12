Conselho do São Paulo aprova orçamento para 2025 com superávit de quase R$ 45 milhões

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, na última terça-feira, a previsão orçamentária para o ano de 2025. O clube tricolor projeta um superávit de quase R$ 45 milhões.

Apesar da recomendação de lideranças da oposição a votar contra a proposta, o orçamento foi aprovado com enorme facilidade. Ao todo, 163 conselheiros votaram a favor, enquanto 42 foram contra. Houve, ainda, seis abstenções.

A previsão orçamentária para o próximo ano é norteada pela FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), gerido pela Galápagos Capital. A empresa fornecerá ao clube R$ 240 milhões para pagamento de dívidas e também a obtenção de equilíbrio no fluxo de caixa.

Sendo assim, com o novo modelo também aprovado pelo Conselho, torna-se uma obrigatoriedade a apresentação de um superávit anual.

A diretoria do São Paulo, presidida por Julio Casares, projeta um superávit de R$ 44,8 milhões em 2025. As receitas estão previstas em R$ 859,9 milhões. Já as despesas foram calculadas em R$ 815,1 milhões.

Casares reconhece que o Tricolor não terá um grande orçamento para investir em contratações. O clube traça planos ousados no mercado e mira nomes como Oscar e Wendell, mas, para viabilizar a chegada de reforços, precisará abrir espaço na folha salarial e se desfazer de jogadores para não ultrapassar o teto de gastos definido pelo Galápagos.

Alguns atletas do elenco, como Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Galoppo, despertam interesse de outros clubes no mercado e podem ser negociados. Além disso, Casares promete a intensificação do uso de jovens da base com a meta de reduzir custos imediatos e alavancar futuras receitas oriundas de venda destes garotos.