Com três estreantes, UFC anuncia 'pacotão' de brasileiros em ação no primeiro card de 2025

A temporada de 2024 do UFC foi recheada de emoções e grandes momentos para os fãs brasileiros. E o início de 2025 não será diferente. Afinal de contas, logo no primeiro evento do próximo ano, programado para o dia 11 de janeiro, no 'Apex', em Las Vegas (EUA), o 'Esquadrão Brasileiro' será representado em peso. E prova disso é que na última terça-feira (17), o Ultimate anunciou um 'pacotão' de cinco combates a serem realizados no show - todos com presença de atletas tupiniquins.

Dentre as cinco disputas anunciadas nas redes sociais da liga (veja abaixo ou clique aqui), três envolvem brasileiros estreantes no UFC. Revelados através do 'Contender Series' em 2024, Nicolle Caliari, Marco Tulio e Bruno Lopes enfrentam, respectivamente, Ernesta Kareckaite, Ihor Potieria e Magomed Gadzhiyasulov em seus primeiros desafios no octógono mais famoso do mundo.

Além dos recém-chegados, outros dois lutadores tiveram suas participações confirmadas na mesma publicação. Velho conhecido do público brasileiro, Thiago Moisés mede forças contra o americano Trey Ogden em um duelo que promete movimentar a categoria dos leves (70 kg). Já na divisão dos moscas (57 kg), Felipe Bunes vai em busca de redenção contra Jose Johnson após perder seu debute na empresa, em janeiro de 2024.

Main event 100% verde-amarelo

Além do pacotão recentemente anunciado pelo Ultimate, o UFC Vegas 101 será liderado por uma luta feminina e 100% brasileira. Na categoria dos palhas (52 kg), Mackenzie Dern, sexta do ranking, enfrenta Amanda Ribas, oitava da categoria, em uma revanche bastante aguardada pelos fãs. No primeiro encontro entre as duas, em outubro de 2019, a judoca mineira levou a melhor na decisão dos juízes contra a especialista em jiu-jitsu.

