Com ex-Santos, Portuguesa anuncia mais quatro reforços para 2025

A Portuguesa anunciou nesta quinta-feira o segundo pacote de reforços para a próxima temporada. A Lusa anunciou a contratação de quatro jogadores, entre eles o zagueiro Alex Nascimento, que estava no Santos.

No Santos desde 2020, Alex disputou apenas cinco jogos da campanha da equipe na Série B, em 2024. O defensor de 25 anos chegou a ser empestado ao Famalicão, de Portugal, até 2022, quando retornou ao time praiano.

NOVOS REFORÇOS! ???? A Portuguesa SAF anuncia oficialmente mais quatro reforços para a temporada 2025! ?? Bruno Bertinato (goleiro), Alex Nascimento (zagueiro), Lucas Hipólito (lateral-esquerdo) e Fernando Henrique (volante). Sejam bem-vindos! ???? pic.twitter.com/oO47gDVNuk ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) December 19, 2024

Além de Alex, a Lusa também acertou as chegadas do goleiro Bruno Bertinato, do lateral esquerdo Lucas Hipólito e do volante Fernando Henrique. O primeiro estava no Venezia, da Itália, enquanto o segundo disputou as últimas duas temporadas no Operário. Já o terceiro estava no Cruzeiro, mas jogou por empréstimo no Vila Nova, em 2024.

Com o anúncio de mais um pacote, a Portuguesa já possui nove reforços confirmados para 2025. Além dos anunciados nesta quinta, também chegaram ao clube o goleiro Rafael Santos, o zagueiro Gustavo Henrique, os volantes Barba e Matheus Nunes e o atacante Everton.

A Portuguesa terá um calendário cheio pela primeira vez em oito anos. Em 2025, a Lusa disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.