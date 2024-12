Beneil Dariush admite que luta contra Moicano no UFC 311 pode definir aposentadoria

No dia 18 de janeiro de 2025, Beneil Dariush deve definir seu futuro nos esportes de combate. E quem indica isso é o próprio lutador. Na data em questão, o peso-leve (70 kg) mede forças contra Renato Moicano no UFC 311, com sede em Los Angeles (EUA). Vindo de duas derrotas por nocaute para Charles Do Bronx e Arman Tsarukyan em suas últimas apresentações, o veterano admite que, em caso de novo revés no octógono mais famoso do mundo, cogita pendurar as luvas do MMA profissional.

Em entrevista ao 'MMA Junkie Radio', Dariush explicou que uma possível terceira derrota consecutiva, em sua visão, indicaria que seu sonho maior de se tornar campeão do UFC ficaria quase inalcançável. E, eventualmente sem chances de conquistar seu objetivo primário de carreira, o veterano explicou que lhe faltaria motivação para seguir em ação, mesmo ainda sendo integrante do top 10 da categoria aos 35 anos de idade.

"Não sei exatamente quando vou aposentar. Depende de duas coisas: 'Ainda tenho o desejo?' Ainda tenho a habilidade?'. Atualmente, sinto que tenho o desejo e a habilidade. Não acho que me falta isso, e realmente acredito que melhorei bastante nesse ano. Foi um ano e tanto para melhoria e crescimento. Tudo que me resta é ser capaz de provar isso. Ir até aquele octógono e mostrar o que sou capaz de fazer. Se conseguir fazer isso, vou continuar lutando. Se eu não conseguir, obviamente há algo faltando, e você só tem algumas chances de consertar. Talvez seja hora de considerar abandonar isso (MMA). Meu desejo sempre foi ser campeão. Se não tiver a capacidade de me tornar campeão, provavelmente abandonarei o esporte", revelou Beneil.

Rival embalado

Para manter vivo o sonho do cinturão e, consequentemente, prolongar sua carreira no MMA profissional, Dariush terá um desafio e tanto pela frente. Afinal de contas, ao contrário de Beneil, Renato Moicano chega para o UFC 311 embalado por quatro triunfos consecutivos na organização. Não à toa, o brasileiro é considerado favorito para o confronto, mesmo estando uma posição abaixo do rival no ranking dos pesos-leves.