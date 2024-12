Bayern de Munique x RB Leipzig: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Alemão

A 15ª rodada do Campeonato Alemão começa nesta sexta-feira. O Bayern de Munique terá pela frente o RB Leipzig, na Allianz Arena, às 16h30 (de Brasília).

Os donos da casa vão a campo pela primeira vez após perderem a invencibilidade na Bundesliga. Agora, os bávaros miram a reabilitação para não verem os adversários encostarem na classificação.

O Bayern está com 33 pontos, quatro a frente do vice-líder Bayer Leverkusen. Por isso, a vitória é fundamental para a equipe da casa.

Do outro lado, o Leipzig vem se recuperando na temporada. Os visitantes fazem péssima campanha na Champions e veem no Alemão a chance de bons resultados. Atualmente, clube está em quarto lugar, com 27 pontos.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida por SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), OneFootball (streaming) e TikTok.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Daniel Peretz; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Raphael Guerreiro; Kimmich e Goretzka, Michael Olise, Jamal Musiala e Leroy Sané; Thomas Müller



Técnico: Vincent Kompany

RB Leipzig: Gulácsi; Seiwald, Orbán e Geertruida; Henrichs, Kampl, Schlager e Nusa; Baumgartner, Sesko e Openda



Técnico: Marco Rose

ARBITRAGEM



Daniel Siebert será o árbitro da partida, com Jan Siedel e Rafael Foltyn como assistentes. O VAR será comandado por Benjamin Cortus.