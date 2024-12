Bap freia empolgação do Flamengo com novo estádio

Ao assumir a presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou nesta quarta-feira sobre a previsão de construção do novo estádio do clube. O dirigente evita citar um desejo sobre uma data de inauguração e quer promover um estudo amplo em relação ao projeto.

Bap deixou claro que a disputa eleitoral teve influência sobre o andamento deste assunto do novo estádio do Flamengo. Agora, a ideia é tratar o tema com seriedade, respeitando as finanças do Rubro-Negro.

"O estádio será feito, mas sem prejudicar o desempenho esportivo da equipe ou trazer um endividamento brutal", avisou Bap.

Se for necessário, Bap irá postergar a conclusão deste projeto para defender o que considera mais importante para o Flamengo. "Se a viabilidade (do estádio) for em quatro anos, será assim. Se for em cinco anos, será em cinco anos", avisou.