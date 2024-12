Atlético-MG terá Arena MRV com gramado sintético em 2025

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG anunciou uma mudança radical em seu estádio. A partir de 2025, a Arena MRV terá gramado sintético.

A decisão ocorre após diversos casos em que o gramado natural do estádio estava em condições abaixo do esperado. As reclamações acontecem desde o primeiro jogo na arena, em agosto de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atle?tico Mineiro (@atletico)

Segundo o Galo, a instalação começará nas próximas semanas e o clube espera ter sua casa disponível para o próximo Brasileirão . O campeonato nacional tem início marcado para o final de março de 2025. Durante o Campeonato Mineiro, a equipe deve mandar seus confrontos no Independência.

O novo gramado da Arena MRV será 100% sintético, permitindo a padronização do campo de jogo e a realização de eventos no espaço. O Atlético-MG ainda confirma que o fornecedor do material será o mesmo dos melhores gramados sintéticos do Brasil.

O clube não divulgou quanto será investido na instalação do novo campo de jogo.