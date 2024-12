Assembleia da Ferj derruba limite de reeleições para o presidente

Do UOL, no Rio de Janeiro

Não há mais limite de reeleição para o presidente da Ferj.

O que aconteceu

A entidade comandada por Rubens Lopes teve seu estatuto alterado em assembleia realizada nesta quinta-feira (19). A decisão foi por unanimidade.

A mudança das regras eleitorais aproveita a brecha da orientação feita pela CBF para as federações.

Quando Ednaldo Rodrigues conduziu o aumento do limite de uma para duas reeleições na CBF, ele também deixou o caminho livre para que cada federação definisse sua situação envolvendo as regras para continuidade no poder.

No Rio, a mexida foi para tirar qualquer limitação. Isso possibilita que Rubens Lopes fique no poder até quando quiser.

Entre os clubes grandes, Fluminense, Vasco e Botafogo mandaram representantes. O Flamengo não compareceu.

O cenário de Rubinho na Ferj

O mandato atual termina ao fim de 2026. Na regra anterior, seria o último período à frente da entidade. Seria permitida apenas uma recondução ao cargo.

Agora, o cenário é outro.

Na assembleia geral, também ficou definido um dispositivo novo no estatuto.

Se um dirigente com mandato na Ferj assumir função em entidade superior — na CBF, por exemplo —, ele não precisa renunciar. Pode tirar licença, mas o tempo de mandato dele seguirá correndo.

Isso é relevante considerando o cenário de eventual vacância de poder na CBF, já que Rubens Lopes é o atual vice-presidente mais velho.

Se algum afastamento acontecer com Ednaldo e for declarada a vacância, o estatuto da CBF prevê que o vice mais velho assuma por 30 dias e conduza o processo eleitoral.