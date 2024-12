Seleção brasileira termina ano no 5º lugar do ranking da Fifa; Argentina lidera

A seleção brasileira terminou o ano na quinta colocação do ranking da Fifa, com 1.775,85 pontos. Já a Argentina completou dois anos na primeira colocação geral, com 1.867,25 pontos. A entidade máxima do futebol atualizou a classificação nesta quinta-feira (19) e não houve nenhuma alteração no top 100.

A Argentina manteve uma ligeira vantagem para a vice-líder França, com 1.859,78. A Espanha vem logo atrás, com 1.853,27. Os ingleses aparecem no quarto lugar, com 1.813,81, logo à frente da seleção brasileira.

O Brasil, assim como a grande maioria das equipes nacionais, não entrou em campo desde a atualização anterior do ranking, feita em 28 de novembro. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior vem de dois empates, por 1 a 1, com Venezuela e Uruguai, no mês passado, ambos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Brasil volta a campo no fim de março para enfrentar Colômbia e Argentina, pela mesma competição.

No total, a Fifa contabilizou apenas 21 partidas desde a atualização de novembro. Como consequência, o ranking praticamente não sofreu alterações nesta quinta. Não houve qualquer novidade no Top 100. A primeira mudança aconteceu somente na 114ª colocação, com a subida do Vietnã para este posto, desbancando a Coreia do norte e Madagascar.

A próxima atualização do ranking está prevista para o dia 3 de abril de 2025, logo após a primeira Data Fifa da próxima temporada.

Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa

1º - Argentina, 1.867,25 pontos

2º - França, 1.859,78

3º - Espanha, 1.853,27

4º - Inglaterra, 1.813,81

5º - Brasil, 1.775,85

6º - Portugal, 1.756,12

7º - Holanda, 1.747,55

8º - Bélgica, 1.740,62

9º - Itália, 1.731, 51

10º - Alemanha, 1.703,79

11º - Uruguai, 1.695,91

12º - Colômbia, 1.694,44

13º - Croácia, 1.691,59

14º - Marrocos, 1.688,18

15º - Japão, 1.652,79

16º - Estados Unidos, 1.645,48

17º - Senegal, 1.637,25

18º - Irã, 1.635,31

19º - México, 1.627,4

20º - Suíça, 1.625,16