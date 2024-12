Após perder vaga para Bortoleto, Bottas volta à Mercedes como piloto reserva

Sem assento no grid da Fórmula 1 para a temporada 2025, o finlandês Valtteri Bottas voltará para a Mercedes como reserva. O experiente piloto, de 35 anos, foi confirmado pelo time alemão nesta quinta-feira, após deixar a Kick Sauber, na qual foi preterido em favor do brasileiro Gabriel Bortoleto e do alemão Nico Hülkenberg.

Bottas tinha contrato com a Sauber somente até o fim deste ano. No entanto, não conseguiu a renovação, assim como o chinês Guanyu Zhou. Ambos foram dispensados. A equipe, que foi adquirida pela Audi, terá uma dupla totalmente nova para 2025, marcando o retorno de um brasileiro ao grid como titular.

O finlandês, então, acertou seu retorno para a Mercedes, equipe onde viveu seus melhores anos na F-1. Ele foi parceiro de Lewis Hamilton entre 2017 e 2021, período em que obteve suas 10 vitórias e suas 20 pole positions da carreira na categoria. Foi ainda vice-campeão mundial em 2019 e 2020, abaixo apenas de Hamilton naqueles campeonatos.

Na equipe alemã, Bottas vai substituir Mick Schumacher, que vinha sendo o reserva da Mercedes nas últimas temporadas. Os titulares de 2025 serão o britânico George Russell e o estreante italiano Kimi Antonelli, que chegará à F-1 com pouca experiência - é considerado uma aposta de risco por especialistas. Bottas, portanto, poderia receber oportunidades no grid caso Antonelli não entregue os resultados esperados.

"Apesar dos desafios dos últimos anos, sei que ainda tenho muito mais a contribuir para a F-1. Desde que eu era uma criança de cinco anos crescendo em Nastola, na Finlândia, meu foco tem sido alcançar o sucesso no nível mais alto do automobilismo", afirmou Bottas.

"Tive a sorte de ter aproveitado muitos momentos incríveis em meus 12 anos de corrida na F1 até agora. Ao retornar ao lugar onde tantos desses momentos foram alcançados, estou ansioso para usar todo o conhecimento que adquiri para ajudar a equipe a ter um bom desempenho e progredir em direção ao nosso objetivo de lutar por campeonatos mundiais", declarou.