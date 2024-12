Alex Poatan indica que Magomed Ankalaev não será seu próximo rival no UFC

Ao contrário do que muitos esperavam, Magomed Ankalaev não deve ser o próximo desafiante ao título de Alex 'Poatan' Pereira no octógono mais famoso do mundo. Pelo menos é o que indicou o próprio lutador brasileiro, campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, através das suas redes sociais, na última quarta-feira (18).

Nas publicações feitas nos seus perfis oficiais nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Alex Poatan compartilhou um vídeo de sua vitória sobre Khalil Rountree na sua última defesa de título e afirmou que seu próximo adversário não será Magomed Ankalaev. O striker paulista ainda pareceu debochar do rival na mensagem.

Vale lembrar que o campeão do UFC já havia deixado claro que tentaria dificultar a vida do russo na sua tentativa de garantir um 'title shot' para desafiá-lo pelo cinturão até 93 kg da entidade. Por sua vez, Ankalaev, que está invicto há 13 lutas e é o atual primeiro colocado no ranking dos meio-pesados, acusa o lutador brasileiro de 'fugir' de um confronto contra ele - postura que desagrada Alex.

"Não será o Ankalaev!", escreveu Poatan, que também utilizou um 'emoji' com cara de choro para completar a legenda do post, como se estivesse provocando o rival russo.

Próximo adversário de Alex Poatan

Caso o brasileiro esteja certo e Magomed Ankalaev tenha sido preterido, uma dúvida em relação ao seu futuro surge: quem será o próximo adversário de Alex Poatan no UFC? Uma opção bastante ventilada nos últimos tempos, principalmente pela imprensa especializada e fãs, é uma subida de categoria do striker paulista, para o peso-pesado, onde buscaria seu terceiro cinturão em divisões diferentes na organização - um feito que seria inédito na história do Ultimate.

Se for o caso, Poatan poderia encarar Jon Jones, atual campeão linear dos pesados e considerado por muitos como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) do MMA ou lutar contra Tom Aspinall, dono do cinturão interino da categoria. A expectativa era que o americano e o inglês se enfrentassem na sequência pela unificação do título peso-pesado do UFC, mas há a possibilidade de Alex Pereira ter convencido Dana White, que inicialmente era contra, a deixá-lo subir de divisão para tentar fazer história.

