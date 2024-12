Zubeldía terá de lidar com pressão de revelar atletas para o profissional em 2025

O técnico Luis Zubeldía iniciará a próxima temporada não só com a pressão de conquistar um título pelo São Paulo, mas também de revelar jogadores para o elenco profissional. Tendo de adotar uma política de austeridade financeira, o Tricolor dependerá bastante das categorias de base em 2025, seja para ter desempenho esportivo, seja para lucrar com possíveis vendas.

Graças ao acordo com a Galápagos Capital para a criação de um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), o São Paulo terá de seguir à risca as políticas de governança impostas pela gestora do fundo, como teto orçamentário, limite para contratações, salários, entre outros pontos.

Por isso, a tendência é que o São Paulo não seja agressivo nesta janela de transferências. Para contratar, o clube precisará primeiro negociar alguns atletas, fazendo caixa e aliviando a folha de pagamento antes de anunciar reforços.

A questão é que o futebol no Brasil encareceu, sobretudo com a chegada das SAFs. Até mesmo a contratação de nomes não tão badalados passou a ter um custo alto para clubes que buscam uma reconstrução financeira, caso do São Paulo.

Tendo o CFA Laudo Natel, em Cotia, como um de seus principais patrimônios, o São Paulo terá a obrigação de usá-lo ainda mais nos próximos anos. Luis Zubeldía já foi comunicado que será preciso recorrer mais às categorias de base e aproveitar os maiores talentos que lá estão em 2025.

Ryan Francisco e Lucas Ferreira surgem como os favoritos para serem promovidos ao profissional após a disputa da Copinha. Ambos foram relacionados para o duelo com o Botafogo, pela última rodada do Brasileirão, e o primeiro até fez sua estreia, jogando os minutos finais da partida.

Em 2024, nomes como William Gomes e Henrique já ganharam mais espaço e se consolidaram como jogadores do time profissional. O segundo, inclusive, renovou o contrato recentemente, já que era alvo de clubes europeus, como Bayern de Munique.

Obviamente o São Paulo não irá apostar apenas em Cotia para reforçar seu elenco. Investimentos serão feitos, porém, Cotia poderá fortalecer o plantel de Luis Zubeldía a custo zero. Na atual situação do Tricolor, isso será fundamental.