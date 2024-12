Vini Jr. foi 'excluído' por técnicos rivais, mas acumulou votos na África

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, na terça-feira (17), mas se dependesse dos técnicos dos países sul-americanos — excluindo o Dorival, do Brasil — não seria bem assim.

Vini Jr. foi 'excluído'

O atacante do Real Madrid foi citado por apenas três dos outros nove treinadores das seleções sul-americanas. Destes, apenas Óscar Villegas, da Bolívia, colocou o brasileiro como o melhor jogador do mundo.

Fernando Batista (Venezuela) e Néstor Lorenzo (Colômbia) foram os outros dois que colocaram Vini Jr. no top 3. Eles deixaram o brasileiro na segunda e terceira colocação, respectivamente.

O atacante do Real Madrid teve uma "forcinha" de Dorival Júnior. O técnico da seleção brasileira colocou o camisa 7 como o melhor jogador do mundo.

Votos dos técnicos da América do Sul

Lionel Scaloni (Argentina) : Messi | Rodri | Bellingham

: Messi | Rodri | Bellingham Dorival Júnior (Brasil) : Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal

: Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal Óscar Villegas (Bolívia) : Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal

: Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal Ricardo Gareca (Chile) : Messi | Carvajal | Valverde

: Messi | Carvajal | Valverde Néstor Lorenzo (Colômbia) : Messi | Bellingham | Vini Jr.

: Messi | Bellingham | Vini Jr. Sebástian Beccacece (Equador) : Messi | Rodri | Lamine Yamal

: Messi | Rodri | Lamine Yamal Gustavo Alfaro (Paraguai) : Kroos | Messi | Bellingham

: Kroos | Messi | Bellingham Jorge Fossati (Peru) : Kroos | Valverde | Messi

: Kroos | Valverde | Messi Marcelo Bielsa (Uruguai) : Messi | Rodri | Valverde

: Messi | Rodri | Valverde Fernando Batista (Venezuela): Rodri | Vini Jr. | Messi

Quase unanimidade em capitães africanos

Vinicius Junior recebe prêmio de melhor jogador do mundo na cerimônia do The Best 2024 Imagem: FIFA/FIFA via Getty Images

Vini Jr. foi o melhor jogador do mundo para 33 dos 47 capitães de seleções africanas. O número representa 70,21% do total dos votos dos líderes de cada equipe.

Outros 11 capitães colocaram Vini Jr. dentro do top-3 e apenas três deixaram o brasileiro de fora. Os líderes de Botsuana, Congo e Seychelles foram os únicos que não votaram no atacante do Real Madrid.

Vini também foi dominante entre os técnicos das seleções africanas, mas a margem para Rodri foi mais apertada —muitos dos treinadores são estrangeiros. Vini foi escolhido como melhor do mundo por 21 dos 47 que votaram, enquanto o espanhol recebeu 15 votos em primeiro.

Votos dos capitães africanos

Riyad Mahrez (Argélia) : Rodri | Vini Jr. | Haaland

: Rodri | Vini Jr. | Haaland Alfredo Ribeiro (Angola) : Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal

: Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal Stive Mounié (Benin) : Vini Jr. | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr. | Carvajal | Bellingham Thatayaone Ditlhokwe (Botsuana) : Lamine Yamal | Rodri | Messi

: Lamine Yamal | Rodri | Messi Bertrand Traoré (Burkina Faso) : Vini Jr. | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr. | Bellingham | Carvajal Saidi Ntibazonkiza (Burundi) : Vini Jr. | Mbappé | Yamal

: Vini Jr. | Mbappé | Yamal Ryan Mendes (Cabo Verde) : Vini Jr. | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr. | Bellingham | Carvajal Vincent Aboubakar (Camarões) : Vini Jr. | Carvajal | Mbappé

: Vini Jr. | Carvajal | Mbappé Sadock Ndobe (República Centro-Africana) : Vini Jr. | Bellingham | Haaland

: Vini Jr. | Bellingham | Haaland Ahmat Abdramane (Chade) : Vini Jr. | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr. | Carvajal | Bellingham Youssouf Mchangama (Comores) : Vini Jr. | Bellingham | Wirtz

: Vini Jr. | Bellingham | Wirtz Silvère Ganvoula Mboussy (Congo) : Bellingham | Kroos | Haaland

: Bellingham | Kroos | Haaland Chancel Mbemba (República Democrática do Congo) : Mbappé | Vini Jr. | Yamal

: Mbappé | Vini Jr. | Yamal Franck Kessié (Costa do Marfim) : Vini Jr. | Carvajal | Rodri

: Vini Jr. | Carvajal | Rodri Hamza Abdi Idleh (Djibouti) : Vini Jr. | Rodri | Carvajal

: Vini Jr. | Rodri | Carvajal Mohamed Salah (Egito) : Vini Jr. | Rodri | Carvajal

: Vini Jr. | Rodri | Carvajal Carlos Akapo Martínez (Guiné Equatorial) : Carvajal | Vini Jr. | Bellingham

: Carvajal | Vini Jr. | Bellingham Sifiso Samu Matse (Essuatíni) : Kroos | Vini Jr. | Messi

: Kroos | Vini Jr. | Messi Yared Bayeh Belay (Etiópia) : Vini Jr. | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr. | Carvajal | Bellingham Bruno Ecuele Manga (Gabão) : Vini Jr. | Haaland | Bellingham

: Vini Jr. | Haaland | Bellingham Omar Colley (Gâmbia) : Vini Jr. | Rodri | Bellingham

: Vini Jr. | Rodri | Bellingham Issiagia Sylla (Guiné) : Vini Jr. | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr. | Carvajal | Bellingham Mama Balde (Guiné Bissau) : Vini Jr. | Kroos | Carvajal

: Vini Jr. | Kroos | Carvajal Michael Olunga Ogada (Quênia) : Vini Jr. | Rodri | Carvajal

: Vini Jr. | Rodri | Carvajal Sekhoane Benedict Moerane (Lesoto) : Messi | Rodri | Vini Jr.

: Messi | Rodri | Vini Jr. Ibrahim Samuel Amada (Madagascar) : Vini Jr. | Rodri | Carvajal

: Vini Jr. | Rodri | Carvajal John Banda (Malaui) : Vini Jr. | Kroos | Carvajal

: Vini Jr. | Kroos | Carvajal Yves Bissouma (Mali) : Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal

: Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal Yaly Mohamed Dellah (Mauritânia) : Vini Jr. | Bellingham | Rodri

: Vini Jr. | Bellingham | Rodri Lindsay Rose (Ilhas Maurício) : Carvajal | Rodri | Vini Jr.

: Carvajal | Rodri | Vini Jr. Achraf Hakimi (Marrocos) : Mbappé | Vini Jr. | Rodri

: Mbappé | Vini Jr. | Rodri Riaan Hanamub (Namíbia) : Vini Jr. | Bellingham | Rodri

: Vini Jr. | Bellingham | Rodri Youssouf Oumarou (Níger) : Vini Jr. | Carvajal | Rodri

: Vini Jr. | Carvajal | Rodri William Troost Ekong (Nigéria) : Bellingham | Vini Jr. | Rodri

: Bellingham | Vini Jr. | Rodri Bizimana Djihad (Ruanda) : Rodri | Vini Jr. | Messi

: Rodri | Vini Jr. | Messi Luís Anjos (São Tomé e Prícipe) : Vini Jr. | Bellingham | Rodri

: Vini Jr. | Bellingham | Rodri Kalidou Koulibaly (Senegal) : Vini Jr. | Carvajal | Rodri

: Vini Jr. | Carvajal | Rodri Elie Nelson Jr Sopha (Seychelles) : Lamine Yamal | Wirtz | Bellingham

: Lamine Yamal | Wirtz | Bellingham Mustapha Bundu (Serra Leoa) : Vini Jr. | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr. | Bellingham | Carvajal Abdulsamed Abdullahi (Somália) : Vini Jr. | Haaland | Bellingham

: Vini Jr. | Haaland | Bellingham Ronwen Williams (África do Sul) : Rodri | Vini Jr. | Carvajal

: Rodri | Vini Jr. | Carvajal Peter Mabok (Sudão do Sul) : Vini Jr. | Mbappé | Bellingham

: Vini Jr. | Mbappé | Bellingham Mbwana Samatta (Tanzânia) : Rodri | Vini Jr. | Carvajal

: Rodri | Vini Jr. | Carvajal Dakonam Ortega Djene (Togo) : Vini Jr. | Carvajal | Lamine Yamal

: Vini Jr. | Carvajal | Lamine Yamal Ali Abdi (Tunísia) : Messi | Vini Jr. | Lamine Yamal

: Messi | Vini Jr. | Lamine Yamal Aucho Khalid (Uganda) : Vini Jr. | Messi | Rodri

: Vini Jr. | Messi | Rodri Lubambo Musonda (Zâmbia): Vini Jr. | Rodri | Lamine Yamal

Votos dos técnicos das seleções africanas

Vladimir Petkovic (Argélia) : Rodri | Vini Jr. | Valverde

: Rodri | Vini Jr. | Valverde Pedro Gonçalves (Angola) : Rodri | Vini Jr. | Carvajal

: Rodri | Vini Jr. | Carvajal Gernot Rohr (Benin) : Vini Jr. | Kroos | Yamal

: Vini Jr. | Kroos | Yamal Morena Ramoreboli (Botsuana) : Vini Jr. | Rodri | Bellingham

: Vini Jr. | Rodri | Bellingham Brama Traoré (Burkina Faso) : Vini Jr. | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr. | Bellingham | Carvajal Patrick Sangwa (Burundi) : Kroos | Rodri | Bellingham

: Kroos | Rodri | Bellingham Pedro Leitão (Cabo Verde) : Rodri | Vini Jr. | Carvajal

: Rodri | Vini Jr. | Carvajal Martin Mpile (Camarões) : Vini Jr. | Haaland | Bellingham

: Vini Jr. | Haaland | Bellingham Eloge Yamissi (República Centro-Africana) : Vini Jr. | Bellingham | Yamal

: Vini Jr. | Bellingham | Yamal Djimtan Yamtamadji (Chade) : Carvajal | Bellingham | Kroos

: Carvajal | Bellingham | Kroos Stefano Cusin (Comores) : Rodri | Bellingham | Haaland

: Rodri | Bellingham | Haaland Barthélémy Ngastono (Congo) : Vini Jr. | Kroos | Bellingham

: Vini Jr. | Kroos | Bellingham Sébastien Desabre (República Democrática do Congo) : Vini Jr. | Rodri | Haaland

: Vini Jr. | Rodri | Haaland Emerse Fae (Costa do Marfim) : Vini Jr. | Carvajal | Wirtz

: Vini Jr. | Carvajal | Wirtz Abdirahman Okieh Hadi (Djibouti) : Vini Jr. | Rodri | Bellingham

: Vini Jr. | Rodri | Bellingham Hossam Hassan (Egito) : Rodri | Vini Jr. | Bellingham

: Rodri | Vini Jr. | Bellingham Juan Obiang (Guiné Equatorial) : Carvajal | Bellingham | Mbappé

: Carvajal | Bellingham | Mbappé Zdravko Logarusic (Essuatíni) : Vini Jr. | Yamal | Rodri

: Vini Jr. | Yamal | Rodri Messay Teferi (Etiópia) : Rodri | Vini Jr. | Bellingham

: Rodri | Vini Jr. | Bellingham Thierry Mouyouma (Gabão) : Rodri | Messi | Bellingham

: Rodri | Messi | Bellingham Johnathan Mckinstry (Gâmbia) : Vini Jr. | Rodri | Bellingham

: Vini Jr. | Rodri | Bellingham Addo Otto (Gana) : Rodri | Jude Bellingham | Vinícius Jr

: Rodri | Jude Bellingham | Vinícius Jr Michel Dussuyer (Guiné) : Rodri | Vini Jr. | Yamal

: Rodri | Vini Jr. | Yamal Luis Boa Morte (Guiné Bissau) : Vini Jr. | Carvajal | Rodri

: Vini Jr. | Carvajal | Rodri Engin Firat (Quênia) : Vini Jr. | Kroos | Yamal

: Vini Jr. | Kroos | Yamal Leslie Notsi (Lesoto) : Rodri | Bellingham | Vini Jr.

: Rodri | Bellingham | Vini Jr. Romuald Rakotondrabe (Madagascar) : Bellingham | Haaland| Carvajal

: Bellingham | Haaland| Carvajal Kalisto Pasuwa (Malaui) : Vini Jr. | Bellingham | Haaland

: Vini Jr. | Bellingham | Haaland Tom Saintfiet (Mali) : Yamal | Valverde | Vini Jr.

: Yamal | Valverde | Vini Jr. Aritz Garay (Mauritânia) : Rodri | Kroos | Messi

: Rodri | Kroos | Messi Guillaume Moullec (Ilhas Maurício) : Kroos | Bellingham | Vini Jr.

: Kroos | Bellingham | Vini Jr. Walid Regragui (Marrocos) : Vini Jr. | Rodri | Kroos

: Vini Jr. | Rodri | Kroos Collin Benjamin (Namíbia) : Rodri | Mbappé | Carvajal

: Rodri | Mbappé | Carvajal Zakariaou Ibrahim (Níger) : Rodri | Yamal | Wirtz

: Rodri | Yamal | Wirtz Augustine Eguavoen (Nigéria) : Messi | Vini Jr. | Rodri

: Messi | Vini Jr. | Rodri Jimmy Mulisa (Ruanda) : Carvajal | Vini Jr. | Rodri

: Carvajal | Vini Jr. | Rodri Ricardo Monsanto (São Tomé e Prícipe) : Bellingham | Vini Jr. | Mbappé

: Bellingham | Vini Jr. | Mbappé Pape Thiaw (Senegal) : Vini Jr. | Rodri | Bellingham

: Vini Jr. | Rodri | Bellingham Ralph Jean-Lou (Seychelles) : Rodri | Vini Jr. | Bellingham

: Rodri | Vini Jr. | Bellingham Amidu Karim (Serra Leoa) : Vini Jr. | Bellingham | Rodri

: Vini Jr. | Bellingham | Rodri Yusuf Ali (Somália) : Vini Jr. | Haaland | Bellingham

: Vini Jr. | Haaland | Bellingham Hugo Broos (África do Sul) : Rodri | Vini Jr. | Yamal

: Rodri | Vini Jr. | Yamal Nicolas Dupuis (Sudão do Sul) : Vini Jr. | Rodri | Kroos

: Vini Jr. | Rodri | Kroos Hemed Ali (Tanzânia) : Mbappé | Rodri | Vini Jr.

: Mbappé | Rodri | Vini Jr. Dare Nibombe (Togo) : Bellingham | Vini Jr. | Haaland

: Bellingham | Vini Jr. | Haaland Yaakoubi Kays (Tunísia) : Vini Jr. | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr. | Bellingham | Carvajal Paul Put (Uganda): Bellingham | Rodri | Vini Jr.

Destrinchando os votos totais

Vini Jr. recebeu 48 pontos totais, enquanto o espanhol Rodri ficou em segundo, com 43. O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, fechou o pódio, com 37.

O somatório foi feito a partir de votos de quatro grupos diferentes: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Os agrupamentos tiveram o mesmo peso na votação, cada um com 25%, e elegeram seus top-3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no combinado final.

Vini Jr. ganhou com folga de Rodri entre os capitães. Ele recebeu 617 pontos deste grupo, diante dos 373 feitos por seu "algoz" na Bola de Ouro.

E de lavada na votação popular. O brasileiro teve pontuação de 1.147.276 entre os fãs, enquanto Rodri ficou com "apenas" 264.835. Bellingham ficou em segundo neste conjunto, com 460.887 pontos.

Já o espanhol levou ligeira vantagem na opinião dos técnicos e dos jornalistas. O jogador do City terminou com 461 pontos na avaliação dos técnicos e com 543 entre os jornalistas. Já a pontuação de Vini foi 438 e 538, respectivamente.

Resultado da votação