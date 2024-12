Vini Jr. é eleito melhor da final e do Intercontinental por atuação de gala

O atacante Vinicius Jr faturou dois prêmios após ter brilhado na vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Pachuca.

O que aconteceu

O brasileiro foi eleito o melhor jogador da final e também de todo o Intercontinental. Ele conquistou os troféus individuais atuando durante todos os 90 minutos da única partida disputada pelo Real no torneio —o gigante espanhol entrou direto na final.

Ele marcou um gol e deu uma assistência digna de The Best na partida. O camisa 7 deu um passe primoroso para Mbappé inaugurar o placar, e depois converteu pênalti para dar números finais à partida.

Vini Jr, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do Intercontinental Imagem: Karim Jaafar/AFP

Vini brilhou um dia após ter sido melhor do mundo na premiação da Fifa. O brasileiro foi coroado menos de dois meses de ter ficado em segundo no The Best, da France Football.