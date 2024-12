Veja raio-x dos gols de Yuri Alberto pelo Corinthians em 2024

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi o artilheiro do país na temporada de 2024, com 31 gols marcados. O camisa 9 também foi o máximo goleador do Campeonato Brasileiro, com 15 bolas nas redes, ao lado de Alerrandro, do Vitória.

A Gazeta Esportiva, levando em conta o ano de 2024, separou um raio-x com os detalhes dos gols anotados pelo atacante do Timão, que já afirmou que seguirá no clube na próxima temporada.

Dos 31 gols anotados por Yuri, 17 foram com a perna direita, a dominante. Chama atenção, mesmo assim, o total de gols anotados com a perna "ruim", a esquerda: nove. O jogador ainda foi às redes de cabeça em cinco oportunidades.

Yuri Alberto é um atacante que dá profundidade à equipe, atacando o espaço, e os números ajudam no entendimento dessa análise.

Dos 27 gols marcados por Yuri com bola rolando, 26 foram de dentro da grande área. Apenas um foi anotado de longa distância: o segundo gol do empate por 2 a 2 com o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Yuri ainda marcou quatro gols de pênalti, deslocando o goleiro em todas as oportunidades. Os tentos de bola parada foram anotados contra Grêmio (duas vezes), São Bernardo e Internacional.

Dos 31 gols marcados por Yuri, cinco foram anotados no Campeonato Paulista, dois na Copa do Brasil, nove na Copa Sul-Americana e 15 no Campeonato Brasileiro. Essa foi a melhor temporada da carreira do jogador de 23 anos, que também soma passagens por Santos, Internacional e Zenit.