Vasco promete insistir para contar com técnico Renato Gaúcho

A definição do novo treinador do Vasco pode caminhar para uma novela neste final de ano. O clube fez a primeira reunião com o técnico Renato Gaúcho nesta terça-feira, mas ainda não alcançou o sucesso no acerto.

Segundo informações da ESPN, Renato Gaúcho não ficou satisfeito com a oferta salarial da equipe de São Januário. Desta forma, ele aguarda uma nova proposta vascaína.

No Grêmio, Renato Gaúcho contava com um dos maiores salários do futebol brasileiro. O valor estava acima do limite imposto pelo Vasco.

Renato Gaúcho deixou o Grêmio após altos e baixos em 2024. O time gaúcho ganhou o Estadual no primeiro semestre, mas depois não obteve sucesso nas outras competições, inclusive com uma campanha muito abaixo do esperado no Brasileirão, terminando na 14ª colocação.