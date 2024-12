Santos espera Grêmio para avaliar futuro de Soteldo; entenda

O futuro do atacante Yeferson Soteldo está em aberto. O jogador está emprestado pelo Santos ao Grêmio até o fim do ano, mas não tem permanência garantida no clube gaúcho e pode até ser reintegrado ao Alvinegro

O Tricolor gaúcho possui uma opção de compra no valor de U$ 5 milhões (R$ 29,9 milhões na cotação atual), mas ainda não sinalizou ao Santos se irá exercer a prioridade. A tendência, aliás, é que o gatilho não seja ativado. Enquanto isso, o clube paulista aguarda para definir o futuro do atacante.

A volta do venezuelano ao Santos não é descartada, mas divide opiniões. Em entrevista recente, o presidente Marcelo Teixeira chegou a dizer que o novo técnico, com nome mantido em sigilo, deseja utilizar o atleta. A diretoria do clube, porém, tem ressalvas.

O retorno, inclusive, divide os torcedores do Santos. Logo após o acesso à Série A, a principal organizada do Alvinegro Praiano, Torcida Jovem, disse em uma nota que não aprova o retorno do atacante. O baixinho, que tem duas passagem pelo Santos, ficou marcado pelo episódio de afastamento por indisciplina no ano passado, quando o clube foi rebaixado à Série B pela primeira vez em sua história.

Soteldo foi um dos destaques do Grêmio nesta temporada. Ele disputou 41 partidas pelo time gaúcho (32 como titular), com sete gols e quatro assistências. Assim, o atleta foi o quarto melhor artilheiro da equipe e o quarto com mais passes para gols em 2024.

O Santos desembolsou uma alta quantia para contratá-lo de volta em 2022, mas Soteldo não rendeu como o esperado. O venezuelano disputou 39 partidas nesta segunda passagem, com apenas um gol marcado e nove assistências. O seu contrato é válido até junho de 2027.