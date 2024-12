Técnico com passagem pelo Fluminense assume clube do Chile

O técnico Gustavo Leal terá um novo clube em 2025. O brasileiro, que passou cinco anos nas categorias de base do Fluminense, assumirá o Everton, do Chile.

Em Xerém, o treinador esteve diretamente ligado à formação de atletas que foram revelados pelo Tricolor Carioca, como André, Martinelli, João Pedro, Evanilson e Luiz Henrique. Após o período na base do Flu, Leal foi auxiliar de André Jardine na Seleção Brasileira Olímpica, que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

O então auxiliar acompanhou Jardine na ida para o Atlético de San Luis, do México, em 2022. Com a saída de André para o América-MEX, Leal assumiu o cargo de treinador da equipe e levou o clube, dono de um dos menores orçamentos no Campeonato Mexicano, à sua melhor campanha na história, parando na semifinal.

Aos 38 anos, o novo desafio de Leal será no Everton, do Chile, que disputará a liga nacional e a Copa Sul-Americana em 2025. Em território chileno, o técnico procura dar mais um passo em sua carreira, indo na contramão dos comandantes brasileiros.

"Vejo o mercado sul-americano com uma riqueza futebolística e grandes oportunidades para desenvolver nosso trabalho e o treinador brasileiro, de um modo geral, explora pouco isso. Venho me preparando para estas oportunidades", afirmou Gustavo Leal.

"O Everton vai me proporcionar colocar em prática tudo aquilo que penso para o futebol. Estamos montando uma equipe pautada num jogo propositivo, para que possamos brigar pelo título. É como eu penso futebol e o clube pensa da mesma forma, assim como os gestores do grupo. Estamos muito alinhados no que podemos fazer juntos", finalizou.

Tetracampeão nacional, o clube chileno pertence ao Grupo Pachuca, também dono do Pachuca e do León, do México, e do Real Oviedo, da Espanha. Baseado em Viña Del Mar, o Everton terminou o último Campeonato Chileno classificado para a fase preliminar da Copa Sul-Americana, onde buscará uma vaga na fase de grupos.