Sport avança em projeto para modernização da Ilha do Retiro

Nesta quarta-feira, o Sport deu um importante passo no projeto do Retrofit Complexo da Ilha do Retiro, que modernizará o estádio. O Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) de Recife aprovou o plano de forma unânime, com 23 votos a favor e nenhum contra.

A aprovação no CDU significa que os impactos do projeto no trânsito, na vizinhança, no entorno e no meio ambiente foram validados pelos órgãos competentes.

"Este é mais um passo fundamental dentro do compromisso que assumimos na última campanha, dando andamento às entregas que foram prometidas. O projeto do Retrofit da Ilha do Retiro é uma oportunidade histórica para modernizar nosso clube e, ao mesmo tempo, impulsionar o Sport a um novo patamar. Estamos trabalhando para que ele se torne um legado duradouro para nossos torcedores e, como consequência, também ajudar a mobilidade da cidade", disse Yuri Romão, presidente do Sport.

"A superação desta etapa representa uma conquista muito grande para o clube, porque abre a possibilidade de valorização e maior monetização do seu patrimônio, que encontramos bastante depreciado no início desta gestão. A modernização do complexo da Ilha do Retiro foi um dos principais pilares defendidos pelo presidente Yuri Romão e seguimos a todo vapor com todas as obras estruturantes que já foram entregues, as que estão em curso e as que ainda estão por vir", afirmou Alexandre Eguren, diretor comercial do clube pernambucano.

Agora, o planejamento segue para as próximas etapas, que incluem o detalhamento dos projetos executivos de cada área do clube. Tal passo é essencial para a tramitação e obtenção das licenças de construção necessárias para transformar o Retrofit em realidade.