São Paulo quer usar Moreira como moeda de troca por Wendell; Hernan explica

O São Paulo quer usar o lateral direito Moreira como moeda de troca por Wendell, do Porto, explicou o colunista André Hernan no De Primeira.

O São Paulo está bastante otimista que o Porto vai aceitar essa condição do Moreira — seria um empréstimo com opção de compra como pagamento pelo Wendell.

Já está tudo certo entre o Wendell e o São Paulo. É esse detalhe com o Porto que está pegando.

André Hernan

Wendell só tem contrato no Porto até junho de 2025. Ou seja, está livre para assinar um pré-contrato em janeiro e pode deixar o clube português de graça no meio do ano que vem.

A ideia do São Paulo é conseguir o Wendell sem custos com o Porto, que quer uma compensação financeira por esses seis meses.

O Wendell tem sido importante nessas conversas também. O presidente André Villas- Boas deixou bem claro para o estafe do Wendell não iria fazer força para segurar, mas é uma questão de compensação financeira.

Essa é a chave para destravar o negócio.

André Hernan

A contratação de um lateral esquerdo é uma das prioridades do São Paulo para o início de 2025. O titular Welington está a caminho da Inglaterra, e o irlandês Jamal Lewis ainda não emplacou no Tricolor.

Prancheta do PVC: como Vini Jr. virou melhor do mundo no Real Madrid

Como Vini Jr. virou o melhor jogador do mundo no Real Madrid? O colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no quadro Prancheta do PVC.

O colunista detalhou que o brasileiro, que brilhou na conquista da Copa Intercontinental, ganhou protagonismo atuando em duas funções com Carlo Ancelotti.

Na temporada passada, era um losango de meio campo com Camavinga, Valverde, Toni Kroos e Bellingham; e Rodrygo e Vinícius na frente. Então, ele era um ponta de lança.

Por isso ele fazia mais gol — ele entrava na diagonal, invertia com o Rodrygo, às vezes ia pra direita, às vezes ia pra esquerda, como um ponto de lança.

Hoje ele joga da ponta esquerda para dentro para fazer uma dupla com o Mbappé, mas se perde a bola ele volta pela esquerda porque o Real Madrid tem jogado no 4-2-3-1, com dois volantes, Rodrygo, Bellingham, Vinícius e Mbappé.

Ele joga como atacante, mas voltando pelo lado esquerdo do campo.

Paulo Vinícius Coelho

PVC ressaltou que Vini Jr. foi decisivo nas duas últimas conquistas de Champions League do Real Madrid — recorde entre os craques brasileiros.

O Vinícius tem gol em duas finais de Champions -- é o único brasileiro com gol em duas finais de Champions.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao De Primeira na íntegra