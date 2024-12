Rodrygo tem astro do WWE como 'herói' e detalha resenha com rival após gol

Rodrygo fez o segundo gol da vitória do Real Madrid sobre o Pachuca nesta quarta-feira (18) e comemorou com a mão na frente do rosto. Após a partida, ele explicou que a comemoração foi uma homenagem ao seu "herói" de infância: o lutador John Cena, do WWE.

Quando eu era pequeno, eu gostava muito de WWE, e o John Cena era um dos meus heróis, um dos meus ídolos. Desde pequeno eu fazia essa comemoração para homenagear ele às vezes. No jogo passado, eu fiz um gol e fiz essa comemoração. Falei com meus pais e meus amigos que ia fazer isso. E ele [John Cena] repostou no Instagram. Fiquei muito feliz. Ele é um dos meus ídolos de infância. Rodrygo ao SporTV

Golaço rendeu resenha com adversário

O golaço de Rodrygo foi parar no VAR. Após a finalização e a comemoração, o brasileiro viu o árbitro Jesus Valenzuela ir para o VAR checar o lance por uma possível interferência de Bellingham no lance — ele, impedido, estava na frente do goleiro e se abaixou.

Valenzuela julgou o lance como legal e validou o gol de Rodrygo. Em meio à indefinição, o brasileiro teve uma conversa descontraída com Salomón Rondón, atacante e principal jogador do Pachuca.

Eu estava falando com o centroavante deles, o Rondón, aí ele falou assim: 'o Bellingham passou na frente'. Eu falei: 'tá, mais um gol desse não pode anular, né?' E aí ele falou: 'é verdade, é verdade'. Quando o juiz deu o gol, fiquei muito feliz.

Real Madrid bate o Pachuca e é campeão

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0 e conquistou o seu nono título mundial, levando em consideração os Mundiais de Clubes e os Intercontinentais.

Além de Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé marcaram e garantiram o triunfo dos espanhóis em Doha, no Qatar.