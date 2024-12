Rodrygo exalta Vini Jr. após conquista da Copa Intercontinental: "Exemplo de superação"

Nesta quarta-feira, pela final da Copa Intercontinental, o Real Madrid encarou o Pachuca no Lusail Stadium, venceu por 3 a 0 e ergueu o troféu. Autor de um dos gols do clube espanhol, Rodrygo parabenizou Vini Jr. pela conquista do prêmio de melhor jogador do mundo no The Best e exaltou o grupo comandado pelo treinador italiano Ancelotti.

"É muito importante, muito legal. Peguei o começo do Vini desde o Brasil, a gente não chegou a jogar contra no profissional, só na base. Ele chegou um ano antes aqui (Real Madrid), a gente sempre se falava, vimos todas as dificuldades que ele passou, então é um exemplo de superação pra mim", disse o brasileiro, em entrevista ao SporTV.

"Depois de tudo que ele passou, hoje está se tornando o melhor jogador do mundo. Estou muito feliz, sempre me alegro pelas conquistas dos meus amigos. Convivo com ele todos os dias, vejo todo o trabalho dele. Ver ele receber esse prêmio foi um motivo de muita alegria", continuou.

Na última temporada europeia completa, Vinicius Júnior foi peça fundamental nos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. O atleta disputou 39 jogos, marcou 24 gols e deu 11 assistências, sendo eleito o melhor jogador do torneio continental.

Vini também esteve presente na seleção dos onze melhores jogadores de 2024. O atacante do Real Madrid foi o único brasileiro do time do ano. O time espanhol, que disputou a primeira e única partida da Copa Intercontinental, chegou ao nono troféu, sendo o primeiro no novo formato.

"A gente tem essa pressão aqui, temos que ganhar sempre. Isso é bom porque nos motiva, nos dá incentivo para sempre querermos mais. Hoje ganhamos outro título, acho que já é meu décimo terceiro aqui desde que eu cheguei e quero continuar assim. Quero ganhar muito mais, essa camisa nos cobra isso", declarou.

"Fico feliz por mais esse dia, foi muito especial, é sempre especial ganhar com essa família. São jogadores de muita qualidade jogando juntos, que precisam estar sempre perto, e hoje fomos felizes", completou Rodrygo.

Com o título, o Real Madrid levantou a taça do torneio e chegou ao seu nono troféu. O time espanhol é o primeiro a conquistar uma competição considerada como mundial, que envolve campeões continentais, de quatro formatos diferentes.