Revanche entre Usyk e Fury terá experimento com Inteligência Artificial como juiz; entenda

Uma das lutas mais aguardadas dos últimos tempos, a revanche entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury, marcada para acontecer neste sábado (21), na Arábia Saudita, contará com uma novidade no mundo dos esportes de combate. Em uma ousada ação por parte da promoção do evento, um experimento com um juiz movido à Inteligência Artificial (IA) será realizado na disputa entre os pesos-pesados, que terá até 12 rounds.

A notícia foi divulgada por Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita, país que sediará novamente a disputa, através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui). Apesar da Inteligência Artificial se juntar aos outros três juízes laterais na avaliação e pontuação dos rounds, o experimento ainda não será utilizado para definir o vencedor final do combate, caso necessário, e apenas as papeletas dos jurados humanos contará para o resultado oficial.

Mesmo assim, Turki Alalshikh se mostra empolgado com a implementação da inédita forma de pontuação baseada em Inteligência Artificial e parece acreditar que a novidade chegou para ficar no mundo dos esportes de combate. Vale destacar que a atuação dos juízes laterais humanos é frequentemente alvo de reclamações e críticas, não só no boxe, mas em outras modalidades. Sendo assim, a IA é vista por muitos como a solução deste problema.

"Pela primeira vez na história, um juiz impulsionado por IA vai monitorar a luta. Livre de parcialidade e erro humano, trazido a vocês pela The Ring. Esse experimento inovador, que não impactará nos resultados oficiais, estreia durante a maior luta do século, Usyk vs Fury 2, em 21 de dezembro. Não perca a história sendo escrita", anunciou Turki Alalshikh.

Inteligência Artificial no UFC?

Assim como o boxe, o UFC também parece sofrer com a ação humana em alguns quesitos importantes da principal organização de MMA do planeta. Nos rankings, por exemplo, Dana White - presidente do Ultimate - já antecipou que pretende implementar uma forma de utilizar a IA na elaboração das listas de classificação por categoria de peso da entidade, ocupando assim o lugar que até o momento é de jornalistas especializados pré-selecionados.

Usyk vs Fury

O primeiro confronto entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury foi disputado no último dia 18 de maio, na Arábia Saudita. Os dois pugilistas chegaram invictos para a disputa, válida pela unificação dos principais títulos mundiais dos pesos-pesados no boxe. Ao final dos 12 rounds previstos, o ucraniano - campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Internacional de Boxe (IBO) - levou a melhor na decisão dos juízes e, acrescentou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), anteriormente sob posse do inglês, para se tornar o campeão indiscutível da divisão.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight ? Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won't impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 ?... pic.twitter.com/RdslVlBLRC

- TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024