Red Bull confirma saída de Sergio Pérez, mas não anuncia nome do substituto

A Red Bull confirmou nesta quarta-feira a saída do piloto Sergio Pérez. O mexicano ainda tinha contrato com a equipe austríaca para disputar a temporada 2025 da Fórmula 1. Mas, de acordo com o time, ambas as partes decidiram encerrar o vínculo de forma antecipada. O nome do substituto de Pérez ainda não foi oficializado, mas deve ser o neozelandês Liam Lawson.

Pérez havia renovado seu contrato com a Red Bull no início deste ano. Seu vínculo se encerraria somente no fim de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. No entanto, o rendimento do mexicano sofre forte queda ao longo do campeonato deste ano, fazendo a direção da equipe mudar de ideia.

Pérez terminou o Mundial de Pilotos deste ano na modesta oitava colocação, com 152 pontos, quase um terço dos 437 obtidos pelo holandês Max Verstappen, campeão mundial de 2024. O desempenho do mexicano abaixo do esperado tirou a Red Bull da briga pelo título do Mundial de Construtores, que costuma conceder ao campeão uma premiação polpuda.

A permanência de Pérez na equipe foi um dos grandes temas da Fórmula 1 na reta final da temporada. O mexicano contava com poderosos patrocinadores, que ajudaram nos investimentos da Red Bull. Ao mesmo tempo, o chefe do time, Christian Horner, não escondia a insatisfação com o desempenho do piloto, que chegou a ser o vice-campeão em 2023.

"Gostaria de agradecer a Checo por tudo o que ele fez pela Oracle Red Bull Racing nas últimas quatro temporadas", comentou Horner, em referência ao apelido do piloto. "Embora Checo não corra pela equipe na próxima temporada, ele sempre será um membro extremamente popular da equipe e uma parte preciosa de nossa história. Obrigado, Checo."

Pérez chegou ao time em 2021 e somou 90 corridas pela equipe austríaca. No total, ele soma 13 anos na F-1, com passagens também por Sauber, McLaren, Force India e Racing Point. "Desde o momento em que entrou na equipe em 2021, ele provou ser um piloto extraordinário da equipe, nos ajudando a ganhar dois títulos de Construtores e nossa primeira dobradinha no Mundial de Pilotos. Suas cinco vitórias, todas em circuitos de rua, também foram uma marca espetacular de sua determinação em sempre ir até o limite", disse Horner.

Em comunicado, o piloto mexicano agradeceu ao time. "Pilotar pela Red Bull foi uma experiência inesquecível e sempre vou valorizar os sucessos que alcançamos juntos. Quebramos recordes, alcançamos marcos notáveis e tive o privilégio de conhecer muitas pessoas incríveis ao longo do caminho. Um grande obrigado a cada pessoa da equipe, desde a gerência, engenheiros e mecânicos, buffet, hospitalidade, cozinha, marketing e comunicações, bem como a todos na fábrica em Milton Keynes", afirmou.

FUTURO

Enquanto Pérez tentará se manter na F-1 possivelmente como reserva de alguma equipe, a Red Bull se movimenta para oficializar Liam Lawson. O piloto de 22 anos foi titular da RB, time satélite da Red Bull no grid da F-1, neste ano em seis etapas. Chegou a terminar em nono lugar por duas vezes, nos GPs dos EUA e de São Paulo.

"Mais anúncios sobre a escalação completa da equipe para 2025 serão feitos no devido tempo", informou a Red Bull, no mesmo comunicado.