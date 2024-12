Recado ao Palmeiras? Corinthians tira onda após Fifa publicar lista de campeões mundiais

O Corinthians provocou o rival Palmeiras na tarde desta quarta-feira, em uma publicação da Fifa que registra os campeões mundiais a partir de 1960. O Timão, que apareceu duas vezes na imagem do post, devido aos títulos de 2000 e 2012, postou um meme fazendo menção indireta ao Alviverde.

A provocação do Corinthians se deve ao entendimento das torcidas rivais de que o Palmeiras nunca conquistou um título mundial reconhecido pela Fifa. O Verdão, por sua vez, se considera campeão do mundo levando em conta a conquista da Taça Rio, em 1951.

Além do Corinthians, São Paulo e Santos foram registrados na publicação da Fifa. O Tricolor Paulista por conta dos títulos de 1992, 1993 e 2005, e o Santos devido às conquistas de 1962 e 1963.

No último Derby, realizado na Neo Química Arena, os torcedores do Corinthians organizaram um mosaico 3D para provocar o Palmeiras. Antes da bola rolar, no setor leste do estádio, os corintianos levantaram a imagem de um gavião segurando as taças dos títulos mundiais do Timão, com pequenos porcos chorando na parte inferior.

Além dos troféus, uma faixa foi estendida com a seguinte frase: "O seu maior sonho é o seu pior pesadelo".