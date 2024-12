Real Madrid x Pachuca vai passar na TV? Horário e onde assistir ao vivo

Real Madrid e Pachuca duelam nesta quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha (QAT), pela final da Copa Intercontinental.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (Youtube) e Fifa+ (serviço de streaming).

O Real Madrid estreia na competição. Com a configuração do novo Mundial de Clubes — será realizado em 2025 —, a Fifa anunciou que o campeão europeu da temporada vai direto à final da Copa Intercontinental.

Atual vencedor do The Best em campo. Vini Jr. é uma das atrações da final após receber o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa.

Pachuca é a zebra do torneio. Os mexicanos bateram o Botafogo por 3 a 0 nas quartas de final e eliminaram o Al Ahly nos pênaltis (6 x 5) após 0 a 0 no tempo normal durante a semifinal.

Real Madrid x Pachuca -- Final da Copa Intercontinental