Rayan, do Vasco, confirma negociações para saída: 'Estão em conversas'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Rayan, atacante do Vasco, confirmou que tem negociações em andamento no mercado da bola.

As propostas estão chegando, mas ainda estão em conversas. Não tenho nada fechado ainda. Rayan

O que aconteceu

Rayan tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. O jogador é cria da base do clube e estreou no profissional no começo da temporada passada.

O atacante foi sincero ao avaliar o ano de 2024. Ele atuou em 41 partidas — 21 como titular — marcou cinco gols e deu uma assistência.

Minha temporada de 2024 não foi uma das melhores, mas tentei dar o meu melhor. Estou trabalhando para chegar em 2025 bem.

Rayan teve o nome especulado junto à Fiorentina, da Itália. Ele, porém, despistou ao ser questionado sobre o interesse do clube.

Para onde eu for, ou se eu ficar, vou dar o melhor de mim e, se Deus quiser, 2025 vai ser um ano abençoado. [negociações em andamento] Tem [com a Fiorentina?] Não sei, tem um monte. Eu vou escolher o lugar que for melhor. Se eu me sentir bem, se minha família se sentir bem, eu vou. Se for o melhor para mim, eu vou para onde for.

O Vasco atravessa mudanças no elenco e faz avaliações para o ano que vem. A diretoria ainda busca um novo treinador após a demissão de Rafael Paiva — Felipe "Maestro", diretor técnico, comandou o time interinamente nas três últimas rodadas do Brasileiro.

Houve conversas com Renato Gaúcho, que estava no Grêmio. As tratativas não avançaram a ponto de um acordo.

A cúpula do Cruz-Maltino também conversa para a venda das ações da SAF. O controle do departamento de futebol deixou de ser da 777 Partners após uma liminar que a diretoria conseguiu na Justiça em maio.