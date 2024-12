Paulistano bate o Brasília, que desperdiça chance de encostar na ponta do NBB

Nesta quarta-feira, o Paulistano venceu o Brasília, por 102 a 87, pela 11ª rodada do NBB. Na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, os mandantes conseguiram equilibrar no início do jogo, mas perderam ritmo após o intervalo e viram os paulistas saírem com a vitória.

Com o resultado, o Paulistano conquista o terceiro triunfo seguido, chegando aos 22 pontos. Já o Brasília fica com 27 pontos e perde a oportunidade de encostar no líder Minas, que tem 28.

O Paulistano volta à quadra contra o líder Minas, na sexta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena UniBH. O Brasília, por sua vez, recebe o São Paulo, no sábado, às 11h.

No primeiro quarto, as equipes estavam com boa pontaria nas bolas de 3 pontos e o Paulistano se saiu melhor, saindo na frente por 32 a 21.

No segundo período, a equipe paulista chegou a abrir boa vantagem no placar, mas o Brasília conseguiu melhorar na reta final e foi para o intervalo perdendo por 54 a 48.

Na volta do intervalo, o Paulistano seguiu com bom aproveitamento e teve boa atuação ofensiva, fechando o terceiro período em 78 a 70.

No último quarto, os paulistas tiveram mais um período de superioridade ofensiva, vencendo a partida por 102 a 87.

Bauru perde para o Botafogo na prorrogação

No outro jogo da noite, o Bauru perdeu para o Botafogo, na prorrogação, por 93 a 92. No Ginásio Oscar Zelaya, o time paulista empatou no último quarto, em 79 a 79, mas perdeu por um ponto no tempo extra.

Com a derrota, o Bauru perde a chance de se aproximar da liderança da tabela, ficando com 26 pontos. Já o Botafogo quebra uma sequência de quatro derrotas seguidas e chega aos 23 pontos.

O Bauru já fica no Rio de Janeiro para sua próxima partida, contra o Flamengo, na sexta-feira, às 20h, no Maracanãzinho. O Botafogo, por sua vez, recebe o Franca em seu próximo confronto, na segunda-feira, às 20h.